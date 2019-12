Rodzina zapłaci za prąd średnio o 21 zł więcej

Urząd Regulacji Energetyki (URE) zaakceptował wniosek Tauronu o podwyżkę taryf energii elektrycznej. Rachunki za energię elektryczną w 2020 roku mają być wyższe o około 12 proc.

Według onet.pl wzrost cen energii na tym poziomie może się utrzymać także w kolejnych latach, jak przewiduje Rafał Gawin, prezes URE, w wywiadzie dla Business Insider Polska. Z kolei jak wylicza porównywarka cen energii i gazu Optimalenergy.pl, w przypadku czteroosobowej rodziny zużywającej rocznie 2600 kWh energii przyszłoroczna podwyżka w Tauronie oznacza wzrost kwot na rachunku za prąd o ponad 180 zł brutto w skali roku, a dla rodziny z czworgiem dzieci - 21 zł miesięcznie więcej.

Firma ta wylicza, że średni roczny koszt kupowania prądu od Tauronu przez jedną osobę zużywającą 800 kWh wzrośnie z 480 do 536 zł brutto, przez parę - z 1200 do 1340 zł brutto. Rodzina z dwójką dzieci będzie mieć rachunek za energię elektryczną wyższy o 182 zł rocznie, a rodzina z czworgiem dzieci - o 252 zł. W jej przypadku wzrośnie on z kwoty średnio 2 160 do 2 412 zł brutto rocznie.

Na potrzeby tej symulacji przyjęto taryfę G11, roczne zużycie prądu na poziomie 800 kWh dla singla, 2000 kWh dla pary, 2 600 kWh dla rodziny 2+2, a w przypadku rodziny 2+4 - zużycie prądu na poziomie 3 600 kWh rocznie. Średnia cena 1 kWh energii elektrycznej w 2019 r. to 63 grosze, a w 2020 r. ma wynieść 65 gr.

onet.pl, DS