Resort klimatu ulży przemysłowi z OZE. Ale minimalnie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) po konsultacjach proponuje obniżenie p 0,5 pkt proc. obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia wydawanych dla energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE - w 2025 r. do 12 proc., w 2026 r. - do 11,5 proc. oraz w 2027r. - do 11 proc., wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2025-2027 był przedmiotem konsultacji i opiniowania.

„W celu utrzymania ograniczonych kosztów funkcjonowania systemu zielonych certyfikatów dla odbiorców przemysłowych, przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiednich warunków funkcjonowania wytwórców energii z OZE uczestniczących w tym systemie, projektodawca, w stosunku do przedłożonego do konsultacji publicznych projektu, wprowadza obniżenie obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia, wydawanych dla energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE na rok: 2025 - do poziomu 12 proc.; 2026 - do poziomu 11,5 proc.; 2027 - do poziomu 11 proc.”

podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W trakcie konsultacji uwagi do projektu złożyły m.in. stowarzyszenia i organizacje branżowe.

Związek Banków Polskich (ZBP), pozytywnie oceniając prezentowanie planowanych obowiązków OZE na kolejne trzy lata, zwrócił się o przygotowanie przedstawiona uczestnikom rynku prognozy bilansu Systemu Zielonych Certyfikatów oraz Systemu Certyfikatów Biogazowych (Błękitnych Certyfikatów), gdyż - w ocenie Związku - nie można wykluczyć konieczności skorygowania poziomów obowiązku OZE na kolejne lata.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) rekomendowało określenie wysokości obowiązku na 2025 r. na poziomie 18 proc., a w kolejnych latach (2026 i 2027) na poziomie 13 proc.. Stowarzyszenie Energetyki Odnawialnej opowiadało się za określeniem poziomu obowiązku w kolejnych latach na poziomie co najmniej 15 proc. w 2025 r., 15 proc. w 2026 r. i 13 proc. w 2027 r.

Inne firmy i organizacje branżowe opowiadały się głównie za określeniem obowiązku OZE w latach 2025-2027 na poziomie 9,5 proc., albo alternatywnie: 10 proc. dla 2025 r.; 9,5 proc. dla 2026 r. oraz 9 proc. dla 2027 r. (m.in. Polska Grupa Energetyczna, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych), pozostawieniem na obecnym poziomie 5 proc. (m.in. Pracodawcy RP) lub stopniowym wzrostem z poziomu 5 proc. (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji), a także określeniem tego obowiązku na 2 proc. (m.in. KGHM Polska Miedź, Związek Pracodawców Polska Miedź, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii).

Pierwotny projekt zakładał ustalenie obowiązku dla zielonych certyfikatów na poziomie: 12,5 proc. w 2025 r., 12 proc. w 2026 r. oraz 11,5 proc. w 2027 r., a także utrzymanie obowiązku dla błękitnych certyfikatów na dotychczasowym poziomie (0,5 proc.).

