Podwyżka cen gazu. „Prezent 24,7 proc. pod choinkę”

Prezes URE zatwierdził wzrost gazowej taryfy dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa średnio o 24,7 proc. w 2025 r. - poinformował Urząd Regulacji Energetyki. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. „W konsekwencji od początku 2025 r. rachunki za gaz dla najpopularniejszych grup taryfowych wzrosną od około 2 zł 60 gr do niespełna 30 zł miesięcznie”.

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że prezes URE zatwierdził taryfę dystrybucyjną Polskiej Spółki Gazownictwa na 2025 r. Polska Spółka Gazownictwa jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce. Doprowadza gaz do 7,5 mln klientów poprzez ponad 210 tys. km gazociągów. 100 proc. udziałów spółki ma Orlen.

„Nowa taryfa przewiduje wzrost stawek opłat dystrybucyjnych średnio o ok. 24,7 proc. w stosunku do stawek zatwierdzonych w taryfie nr 12, z wyłączeniem stawek dla gazu koksowniczego” - poinformował urząd. „W konsekwencji od początku 2025 r. rachunki za gaz dla najpopularniejszych grup taryfowych wzrosną od około 2 zł 60 gr do niespełna 30 zł miesięcznie” - podał URE, dodając, że taryfa nr 13 dla usług dystrybucji paliw gazowych PSG będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

URE wskazał, że na całkowitą wysokość rachunku za gaz ziemny składają się koszty zakupu paliwa gazowego oraz koszty jego dystrybucji (transportu). Od początku 2025 r. taryfa dystrybucyjna, w grupach taryfowych W-1.1, W-2.1 i W-3.6 będzie odpowiadała za około 25-36 proc. rachunku za gaz. Zaznaczył jednocześnie, że w pierwszej połowie przyszłego roku nadal będzie obowiązywała zatwierdzona w czerwcu 2024 r. taryfa na sprzedaż gazu dla spółki PGNiG Obrót Detaliczny.

Od 1 stycznia 2025 r. dla odbiorców objętych taryfą PSG oraz taryfą PGNiG OD zatwierdzoną, a także odmrożonymi stawkami opłaty abonamentowej, w stosunku do stosowanych w drugiej połowie 2024 r., opłaty wzrosną średnio o: 7,84 proc. dla odbiorców z grupy W-1.1, 5,36 proc. dla odbiorców z grupy W-2.1, 5,25 proc. dla odbiorców z grupy W-3.6. Urząd przypomniał, że do grupy taryfowej W-1.1 zaliczani są odbiorcy, którzy używają gazu do przygotowania posiłków. W grupie W-2.1 są osoby wykorzystujące gaz również do podgrzewania wody. Natomiast grupa taryfowa W-3.6 obejmuje odbiorców zużywających największe ilości paliwa gazowego, m.in. do ogrzewania domów.

Regulator zwrócił uwagę, że stawki opłat dystrybucyjnych, na które składają się opłata dystrybucyjna stała oraz opłata dystrybucyjna zmienna, mogą być zróżnicowane w zależności od lokalizacji odbiorcy (obszaru taryfowego).

Prezes URE zatwierdza taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych dla wszystkich grup odbiorców. Z kolei taryfy dla sprzedaży gazu ziemnego zatwierdzane są wyłącznie dla gospodarstw domowych i odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej. URE dodał, że taryfy na sprzedaż gazu po raz ostatni zostaną zatwierdzone przez Regulatora na 2027 rok. W dalszym ciągu będą jednak zatwierdzane taryfy za korzystanie z infrastruktury gazowej (magazynowej, przesyłowej, dystrybucyjnej oraz związanej ze skraplaniem i regazyfikacją).

Obajtek: Koalicji prezent na święta

Po 25% podwyżki w lipcu, kolejne 25% podwyżki, tym razem na dystrybucji. Ta zima już jest droga, ale uśmiechnięta Koalicja dokręca śrubę. Taki prezent na święta - komentuje na X były prezes Orlenu Daniel Obajtek.

PAP, sek

