Jakość inwestycji jest dla nas priorytetem

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju podkreśla, że dla stworzenia stabilnych i trwałych podstaw konkurencyjności gospodarki Polski konieczne jest włączenie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych i wszystkich obszarów kraju. Aktywna polityka państwa w tym zakresie prowadzona jest m.in. poprzez działania strategicznej spółki, jaką jest Agencja Rozwoju Przemysłu – pisze na łamach „Polskiego Kompasu 2019” Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA

Realizując zapisy Strategii Agencji Rozwoju Przemysłu SA (ARP) prowadzi restrukturyzację przedsiębiorstw, wspiera rozwój społeczno-gospodarczy średnich miast, prowadzi obsługę inwestorów w ramach ustawy o wspieraniu nowych inwestycji czy podejmuje całe spektrum inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej i opartej na wiedzy, także poprzez integrację działań na rzecz rozwoju regionów. W ARP pracujemy nad włączaniem w obieg gospodarczy podmiotów, które znalazły się w trudnej sytuacji rynkowej. Co za tym idzie przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu i poprawiamy warunki lokalnego rynku pracy. Między innymi tworzymy możliwości współpracy w ramach grupy kapitałowej, co pozwala osiągnąć efekty synergii. – pisze w tekście „ARP realizuje długofalowe cele Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” Dariusz Śliwowski, wiceprezes ARP.

»» Zobacz relację z gali Polski Kompas 2019:

w relacji wystąpienia tegorocznych laureatów: ministra finansów, inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, ministra ds. pomocy humanitarnej Michała Wosia, wiceprezesa Energi SA, Grzegorza Ksepko, prezesa KGHM Polska Miedź Marcina Chludzińskiego, Mirosława Skiby, prezes SGB Banku SA oraz Olgierda Cieślika, prezesa zarządu Totalizatora Sportowego.

Od 2017 roku ARP pomogła wielu firmom, które były zagrożone upadkiem. Przykładem udanej restrukturyzacji jest H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych. Wśród innych firm, które dzięki wsparciu ARP odzyskały rentowność są m.in. Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych czy Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” - wylicza wiceprezes ARP. (…)

Dariusz Śliwowski informuje też, że Agencja Rozwoju Przemysłu obsługuje inwestorów w ramach zarządzanych specjalnych stref ekonomicznych: EURO-PARK Mielec i EURO-PARK Wisłosan (z dolnośląską podstrefą Euro-park Kobierzyce).

Duży nacisk kładziemy na jakość inwestycji. Przykładem jest projekt LG Chem w podwrocławskich Kobierzycach. Inwestor to jeden z największych na świecie producentów baterii litowo-jonowych do aut elektrycznych. Dostarcza baterie, które napędzają samochody takich marek jak Daimler, Porsche, Audi. Fabryka zajmie obszar ok. 40 hektarów. LG Chem zainwestował do tej pory prawie 6 mld zł. (…)

ARP zaangażowała się również w projekt ALIANS S35. Zakłada on stworzenie konurbacji, czyli nowoczesnej aglomeracji między Wałbrzychem, Lubinem, a Wrocławiem, wokół drogi ekspresowej S35 (zbudowanej od nowa lub przebudowanej DK35). Celem jest spójny, zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i infrastrukturalny całego obszaru w oparciu o potencjał Dolnego Śląska: położenie, strategicznych inwestorów, tradycje przemysłowe, ośrodki akademickie, środowisko naturalne i walory turystyczne. ARP razem z partnerami powołają stowarzyszenie ALIANS S35, które będzie zabiegać o zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Dolnego Śląska – podkreśla Dariusz Śliwowski.

To porozumienie ma dla nas strategiczny charakter. To owoc podjętych w zeszłym roku rozmów na temat sposobów wsparcia rozwoju tej części Dolnego Śląska, która ze względu na położenie jest ważna dla wszystkich partnerów ALIANS S35, ale także dla polskiej gospodarki. Ten obszar potrzebuje systemowego wzmocnienia logistyki poprzez pełne wykorzystanie trasy ekspresowej S35, kolei i wrocławskiego lotniska. Mamy duże szanse, żeby stać się zagłębiem elektromobilności, ale nie da się tego osiągnąć bez strategicznych inwestycji i spójnego planu - zaznacza wiceprezes ARP.

