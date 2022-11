Rozwój polskiej kolei w dobie światowych wyzwań

Światowa oraz polska gospodarka jest teraz kształtowana przez kilka czynników, takich jak wysoka inflacja, konsekwencje pandemii czy obecne zagrożenia wynikające z agresji Rosji na Ukrainę. W pierwszej kolejności największym wyzwaniem w nadchodzących miesiącach będzie sytuacja na rynku nośników energii. Nie możemy jednak zapominać o postępujących zmianach klimatycznych, które są jednym z determinantów unijnej polityki. W tym otoczeniu dynamicznie rozwija się polska kolej, odpowiadając na wiele wyzwań – wskazuje Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity SA w tekście na łamach rocznika „Polski Kompas 2022”

Światowa pandemia koronawirusa była pierwszym znakiem, że świat, który znamy, zmienia się tu i teraz, a powrót do przedpandemicznego status quo nie będzie już możliwy. Pojawienie się COVID-19 niemal z dnia na dzień diametralnie zmieniło zapotrzebowanie na podróżowanie. Pasażerowie ograniczyli swoje podróże do absolutnego minimum. Dla PKP Intercity mniejsza liczba uruchamianych pociągów nie oznaczała jednak mniejszego zaangażowania, a wręcz przeciwnie. Spółka działała w 100 proc., dbając o stabilne funkcjonowanie w tych wyjątkowych okolicznościach.

Modernizacja i zakup nowego taboru

Pomimo utrudnionej sytuacji rynkowej kontynuowaliśmy inwestycje dotyczące modernizacji i zakupu nowego taboru. W trakcie pandemii do PKP Intercity trafiło m.in. trzydzieści najnowocześniejszych w Polsce lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin czy 125 wagonów zmodernizowanych przez bydgoskie zakłady PESA. W ostatnich miesiącach podpisaliśmy kontrakt z Fabryką Pojazdów Szynowych H. Cegielski w Poznaniu na modernizację 90 wagonów oraz podpisaliśmy umowę z firmą NEWAG na dostawę dziesięciu nowych lokomotyw elektrycznych wielosystemowych z opcją na dodatkowych pięć pojazdów. Potężne inwestycje w nowoczesne pociągi będą napędzać dalszy rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, wpisującego się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull. W efekcie flotę przewoźnika zasilą nowe elektryczne pojazdy o znacznie mniejszej emisji CO2.

Co najważniejsze, miliardy złotych, które inwestujemy w tabor i infrastrukturę, zapewniają nie tylko rozwój przewoźnika i zadowolenie pasażerów, ale także stymulują całą polską gospodarkę. W tej chwili mamy zakontraktowane umowy o łącznej wartości ponad 6,1 mld zł, z czego ponad 99 proc. tej kwoty jest w umowach z polskimi producentami. Dodatkowo obchodząc w 2021 r. dwudziestolecie swojego istnienia, wkroczyliśmy w kolejny etap działalności z planem wypracowania nowego standardu podróżowania koleją. W tym celu rozpoczęliśmy prace nad zmianą nastawienia do projektowania pociągów, które w najbliższych latach pojawią się na torach.

Podjęte inwestycje stanowią realizację planów rozwoju sektora kolejowego w całej Europie nakreślonych przez Komisję Europejską do 2050 r. Plany wyznaczają za cele: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie o 90 proc. do 2050 r., podróże rozkładowe poniżej 500 km neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r. oraz kolej jako główny i najmniej emisyjny środek transportu zbiorowego.

Dynamiczny rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu

W najbliższej dekadzie skoncentrujemy się na działaniach proekologicznych. Będą należały do nich zakupy niskoemisyjnego taboru, modernizacja stacji postojowych i masowe zastosowanie eco-drivingu. Uważamy, że dbanie o środowisko i wzrost liczby pasażerów będą się nawzajem napędzały.

Już teraz 85 proc. taboru PKP Intercity nie emituje spalin, a udział ten będzie rósł sukcesywnie wraz z postępem w realizacji inwestycji w ramach naszej strategii taborowej. Celem jest bycie pierwszym bezemisyjnym przewoźnikiem w Polsce. Szczególny nacisk kładziemy na lokomotywy wielosystemowe oraz tabor hybrydowy (lokomotywy oraz elektryczne zespoły trakcyjne). Według naszych badań i prognoz przy zastosowaniu nowoczesnych elementów rekuperacji oraz innych działań możemy do 2030 r zaoszczędzić 1 TWh energii, co przełoży się na mniejszą o milion ton emisję dwutlenku węgla.

Działania na rzecz ochrony środowiska to strategia rozwoju, która pozwala rozwijać się szybciej i budować stabilną pozycję w wieloletniej perspektywie. Szczególnie, że dbałość o ekologię jest jednym z najważniejszych czynników, które mają wpływ na decyzje konsumentów. Badanie przeprowadzone przez PKP Intercity wiosną 2022 r. wykazało, że ponad 56 proc. osób zwraca uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska podczas wyboru transportu.

Zielony transport przyszłości

Kolej jako jeden z najbardziej zrównoważonych i najbezpieczniejszych środków transportu, które posiadamy, będzie odgrywać ważną rolę w przyszłym europejskim systemie mobilności. Transport kolejowy jest nie tylko przyjazny dla środowiska i energooszczędny – jest on również jedynym rodzajem transportu, który niemal stale obniża poziom emisji CO2, jednocześnie odnotowując wzrost przewozów.

Kluczem do dalszego rozwoju współczesnej kolei są intensywne inwestycje taborowe. Od grudnia 2017 r. PKP Intercity konsekwentnie realizuje największy program inwestycyjny w historii spółki „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, dzięki któremu walczymy z wykluczeniem transportowym oraz ożywiamy polską gospodarkę. W jego ramach zainwestujemy ponad 27 mld zł.

Nasza kolej przechodzi renesans i ma ambicję wyprzedzić samochody oraz samoloty, a tym samym stać się środkiem transportu pierwszego wyboru dla jak największej liczby Polaków. Wyniki przewozowe w 2022 r. potwierdzają, że jesteśmy na dobrych torach. Od stycznia do lipca pociągi PKP Intercity wybrały już ponad 32 mln osób. To o 16 proc. lepszy wynik niż w analogicznym okresie rekordowego do tej pory 2019 r.

Dalszy rozwój kolei umożliwi wygodne, szybkie, bezpieczne, ekologiczne i przewidywalne podróżowanie pomiędzy ośrodkami miejskimi. Nie tylko tymi największymi, ale również mniejszymi miejscowościami.

Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity SA

