Kubica pojedzie z Alfa Romeo!

PKN Orlen został tytularnym sponsorem zespołu Alfa Romeo Racing w sezonie 2020 Formuły 1. W ramach współpracy Robert Kubica dołączy do ekipy, a logotyp Orlen będzie głównym elementem malowania bolidu i kombinezonów - podał w środę PKN Orlen.

Koncern zapowiedział jednocześnie, że jego nazwa będzie używana w oficjalnej komunikacji zespołu Alfa Romeo Racing Orlen. Oznajmił również, że zupełnie nowym obszarem współpracy pomiędzy PKN Orlen a zespołem będzie szkolenie młodzieży w ramach Orlen Akademii Kartingowej, prowadzonej przez Sauber Motorsport.

Nasza współpraca z PKN Orlen dotychczas układała się świetnie i cieszę się, że zostajemy razem na kolejny sezon. Zaczynam nowy rozdział w karierze dołączając do Alfa Romeo Racing Orlen. To zespół, który zajmuje szczególne miejsce w moim sercu i miło będzie zobaczyć znajome twarze, które pamiętam jeszcze z Hinwil. Czas i okoliczności się zmieniły, ale jestem przekonany, że determinacja i głód sukcesu pozostaną niezmienne” - powiedział Robert Kubica, cytowany w komunikacie PKN Orlen.

„W sporcie podobnie jak w biznesie, bardzo ważna jest konsekwencja. Kiedy w ubiegłym roku wspieraliśmy powrót Roberta Kubicy do Formuły 1, wiedzieliśmy, że tworzymy historię sportu, ale też otwieramy nowy rozdział w historii marki Orlen. Miniony sezon przerósł nasze oczekiwania w kontekście korzyści uzyskiwanych dzięki obecności w najbardziej prestiżowych wyścigach świata.

Jak podkreślił, budowa globalnej rozpoznawalności marki pozwoliła też PKN Orlen na rozpoczęcie procesu co-brandingu,

w ramach którego docelowo wszystkie europejskie jego sieci mają działać pod jednym szyldem.

Informując o projekcie Alfa Romeo Racing Orlen, PKN Orlen podał, że w ramach pakietu sponsorskiego, w stosunku do ubiegłego sezonu, „znacząco zwiększy się ekspozycja marki Orlen”.

Zwrócił przy tym uwagę, że dodatkowo logotyp marki Orlen znajdzie się na odzieży mechaników i personelu zespołu oraz na transporterach, wnętrzu garażu i motorhome.

Umowa z Alfa Romeo Racing przewiduje ponadto znacznie większe niż do tej pory zaangażowanie kierowców i członków zespołu w działania eventowe PKN Orlen, w tym w szczególności wsparcie organizowanej przez Koncern największej imprezy motoryzacyjnej w Polsce, VERVA Street Racing. Dotyczy to także Roberta Kubicy, który zostanie rezerwowym kierowcą Alfa Romeo Racing Orlen - oznajmił koncern.

Zapowiedział jednocześnie, że w ramach współpracy, do Orlen Akademii Kartingowej prowadzonej przez Sauber Motorsport, szwajcarską firmę, która prowadzi i zarządza Alfa Romeo Racing w Formule 1, dołączy trzech młodych kierowców z Polski.

Jest to kontynuacja działań rozpoczętych przez koncern w 2018 r., mających na celu wyłonienie i wyszkolenie następców Roberta Kubicy. Firma jest sponsorem strategicznym polskich serii kartingowych. W nadchodzącym sezonie wystartuje w nich ok. 200 zawodników, w tym 30 młodych kierowców nominowanych do Akademii Orlen Team - podkreślił PKN Orlen.