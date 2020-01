Trump pięknie zakpił z Francuzów

To nie był spokojny sylwester we Francji. W wielu większych miastach spłonęło kilkaset samochodów. W samym Strasburgu wyliczono nawet do 250 płonących aut - informuje portal wPolityce.pl.

Sytuację na Twitterze skomentował Prezydent USA Donald Trump.

Jak tam porozumienie paryskie? Nie pytajcie - napisał Trump.

Prezydent nawiązał do porozumienia, które wprowadziło obniżenie na terenie Alzacji dopuszczalnej prędkości na autostradach, ze względu na zanieczyszczenie powietrza.

wPolityce.pl, KG