„Sieci”: Trwa trzecia tura wyborów

W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” o gorącym powyborczym okresie, który zamiast spokojnej akceptacji werdyktu przerodził się w trzecią turę walki o prezydenturę, inicjowaną przez przegranych, którzy zaczęli otwarcie kwestionować wynik wyborów – pisze dr Tomasz Żukowski.

Trwa trzecia tura wyborów

Część obozu rządowego próbuje podważyć wiarygodność wyborów, domagając się przeliczenia głosów i unieważnienia wyniku. Działania ruchu kontestującego wyniki wyborów podsumowuje i recenzuje dr Tomasz Żukowski w artykule „Trwa trzecia tura wyborów”. Socjolog porównuje skoordynowane protesty do oszustwa „na wnuczka”, gdzie stawką są prawa wyborcze obywateli: – Jak w klasycznej metodzie oszustwa „dobry policjant” (w tej roli mecenas Giertych) uspokoi lęki „o wnuczka” (nasze prawa wyborcze) i zaopiekuje się naszymi oszczędnościami zagrożonymi przez „złych urzędników”. Trzeba tylko, by oszukany sam wypłacił swoje pieniądze z konta i dał w „dobre ręce”.

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej upłynęła bez ambicji i znaczenia – zamiast realnych działań przyniosła niewykorzystane szanse i serię nieistotnych, często groteskowych wydarzeń. W nowym wydaniu tygodnika Dariusz Matuszak obnaża kompletną indolencję rządu na arenie międzynarodowej. – […] realne było zorganizowanie w Polsce choćby nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej. To stały obyczaj, podnoszący prestiż kraju sprawującego prezydencję. Jednak po tym, jak Adam Szłapka przedstawił w Sejmie jej plan, okazało się, że polskie posiedzenie RE odbędzie się w Brukseli.

Wojna dwunastodniowa

Dwunastodniowa wojna na Bliskim Wschodzie zakończyła się 21 czerwca, zmieniając układ sił w regionie i potwierdzając, że Stany Zjednoczone – z Donaldem Trumpem na czele – wciąż odgrywają kluczową rolę. W artykule „Wojna dwunastodniowa” Jan Rokita wskazuje na kluczową rolę Donalda Trumpa, który powstrzymał Izrael przed kolejnym nalotem na Iran, jasno sygnalizując, że USA wymuszą przestrzeganie rozejmu. – Izrael jest bezpieczny w sensie egzystencjalnym co najmniej na jakiś czas. […] Bliski Wschód staje się przez to choć trochę bardziej ustabilizowany, co oznacza, że także Ameryka ma „wolniejsze ręce” do zajmowania się innymi częściami świata. Rzecz doprawdy trudna do przeceniania z perspektywy interesów krajów, takich jak Ukraina, Litwa czy Polska – zwraca uwagę Rokita.

Lista Najbardziej Szurniętych Szurów

W artykule pt. „Lista Najbardziej Szurniętych Szurów” Piotr Gursztyn pochyla się nad fenomenem popularności określenia „szur”, które zastąpiło dawnego „oszołoma” i odnosi się dziś głównie do osób szerzących skrajne, często spiskowe teorie – zwłaszcza w kontekście polityki. Autor zauważa, że współczesną „szurię” zdominowali liberałowie, a ich teorie – jak rzekome oddolne sfałszowanie wyborów – są dziś najbardziej wpływowe i zaraźliwe. – Dzisiaj żadna inna szuria nie jest w stanie wygrać konkurencji z hasłem o oddolnym ruchu fałszowania wyborów prezydenckich przez pozbawioną wszelkich narzędzi opozycję. Fałszowania zwłaszcza w tych komisjach, w których nie zasiadali przedstawiciele opozycji. To hasło stało się paliwem odrzutowym dla liberalnej szurii – pisze Gursztyn.

Tusk szykuje nową wojnę przeciwko kibicom?

W kampanii prezydenckiej liberalne elity wykorzystały pogardę wobec środowisk kibicowskich, by uderzyć w Karola Nawrockiego, przedstawiając go w obraźliwym świetle jako „kibola”. W tekście „Tusk szykuje nową wojnę przeciwko kibicom?” Goran Andrijanić wskazuje w jaki sposób kibicowskie korzenie prezydenta elekta stały się pretekstem do bezpardonowych ataków, zwłaszcza ze strony mediów związanych z obozem Tuska.

To właśnie z tego okresu pochodzi medialny obraz kibiców jako „szalonych homofobicznych faszystów”, którzy nie robią nic poza biciem wszystkich wokół i są kojarzeni z przestępczością. Ten medialny obraz od dawna dominuje w establishmencie III RP, a każdy, kto próbuje mu się przeciwstawić, jest atakowany – pisze Goran Andrijanić.

Inne ciekawe tematy

Ponadto w tygodniku także artykuły i felietony pióra Marka Budzisza, Ryszarda Czarneckiego, Grzegorza Górnego, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Konrada Kołodziejskiego, Stanisława Janeckiego, Doroty Łosiewicz, Arkadiusza Mularczyka, Samuela Pereiry, Stanisława Płużańskiego, Andrzeja Rafała Potockiego, Aleksandry Rybińskiej, Bronisława Wildsteina, Katarzyny i Andrzeja Zybertowiczów.

