Nie ma informacji o opóźnieniach w głosowaniu

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak powiedział, że głosowanie w wyborach prezydenckich odbywa się spokojnie, żadna z komisji nie zgłosiła informacji, by jakiś lokal nie został otwarty na czas. Jest bardzo spokojnie, mam nadzieję, że będzie tak do godz. 21 - dodał.

Na pierwszej z czterech zaplanowanych konferencji prasowych Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących trwających w Polsce w niedzielę od godz. 7 do godz. 21 wyborów, sędzia Marciniak powiedział, że w pierwszych godzinach nie wydarzyło się nic, co mogłoby przedłużyć głosowanie.

Przewodniczący wyjaśnił, że we wszystkich kartach ścięty jest prawy górny róg karty do głosowania. „Jest to element ułatwiający dla wyborców, którzy używają nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a” - powiedział Marciniak. Dodał, że część wyborców z Tarnowa podejrzewała, iż takie karty są sfałszowane.

Dwa problemy z członkami komisji wyborczych

Marciniak podał, że odnotowano dwa „nie do końca potwierdzone” przypadki udziału członków komisji wyborczych w stanie wskazującym na użycie alkoholu.

„W jednym przypadku, kiedy zastępca przewodniczącego odprowadzał członka komisji na komisariat policji, żeby sprawdzić, czy nie jest w stanie nietrzeźwości, ten członek po prostu uciekł. W drugim przypadku (…) wykazano 0,18 promila alkoholu” - powiedział. Zaznaczył jednak, że stan wskazujący na użycie alkoholu w polskim prawie to od 0,2 do 0,5 promila, więc badanie zostanie powtórzone.

Co z sobotnimi naruszeniami ciszy wyborczej?

Z policji PKW otrzymała informację o przypadkach trzech przestępstw, 63 wykroczeń i 56 wykroczeń wynikających z kodeksu wyborczego, do których doszło od północy w sobotę. Przypomniał, że to policja, ewentualnie prokuratura - a nie PKW - są organami ścigania w sprawie wykroczeń czy przestępstw i tam je należy zgłaszać.

Marciniak odniósł się też do sprawy wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy, który miał udostępnić w internecie podczas ciszy wyborczej grafikę zachęcającą do głosowania na popieranego przez niego kandydata.

„Jeżeli chodzi o osoby, które zajmują funkcje publiczne (…) powinny świecić przykładem (…). Takie zachowanie jest niedopuszczalne” - ocenił.

Dodał, że jeśli zarzuty się potwierdzą, to taka osoba powinna ponieść odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo.

Marciniak poinformował, że stałych obwodów głosowania jest 29 815. Poza zwykłymi obwodowymi komisjami wyborczymi głosowanie przeprowadzane jest również w szpitalach (932 obwody), zakładach karnych (80), aresztach śledczych (42) i w domach pomocy społecznej (703) i siedmiu domach studenckich.

Trwa głosowanie za granicą

Za granicą głosowanie odbywa się w 511 obwodach oraz na pięciu polskich statkach morskich - przekazał szef PKW. W tym przypadku również ma ono się zakończyć o godz. 21, ale czasu miejscowego w dniu głosowania. Po godz. 9.30 głosowanie zakończone było w 87 zagranicznych obwodach, m.in. w zachodniej części Stanów Zjednoczonych - w Los Angeles, San Diego i Las Vegas - podał.

„Mamy telefony od wyborców z pytaniami, dlaczego w danej miejscowości, czy w danym państwie nie ma obwodowej komisji wyborczej. Ale liczba zagranicznych obwodów głosowania wzrosła znacząco, po raz pierwszy mamy ich powyżej pięciuset. To ogromny wysiłek ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby zorganizować te lokale wyborcze” - ocenił szef PKW.

W kilku przypadkach zaszła konieczność odwołania członków obwodowych komisji z uwagi na rezygnację, pobyt w szpitalu, czy z powodu choroby, „ale to w żadnym stopniu nie wpływa na proces wyborczy” - zaznaczył.

„W jednym przypadku mąż zaufania chciał uczestniczyć w pracach obwodowej komisji wyborczej przed godziną siódmą. (…) Komisje wyborcze nie mają nic do ukrycia, ale chodzi też o wzajemne zrozumienie i życzliwość. (…) Jeżeli ci mężowie zaufania będą mieli wątpliwości, to mogą zgłosić to do protokołu głosowania” - wyjaśnił.

Sędzia podał, że są w kraju przypadki, gdy odrębne komisje wyborcze - np. w domach pomocy społecznej, czy zakładach leczniczych - podjęły uchwałę o późniejszym rozpoczęciu głosowania - najczęściej o godzinie 10. „Taka możliwość wynika z przepisów kodeksu wyborczego” - dodał.

Kolejna konferencja PKW zaplanowana jest na godz. 13.30, wtedy podana zostanie frekwencja wyborcza na godz. 12.00. Informacja o frekwencji na godz. 17.00 ma zostać przekazana o godz. 18.30, a cały dzień głosowania - o godz. 22.00.

PAP, sek

