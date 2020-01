Maląg alarmuje: jesteśmy w pułapce demograficznej

Jesteśmy w pułapce demograficznej. Musimy z niej wyjść. Chcemy opracować strategię, podejmować działania promujące rodzinę - poinformowała minister rodziny Marlena Maląg. Dodała, że program 500 plus się sprawdził i wpłynął na dzietność.

Minister, odnosząc się do programu 500 plus, powiedziała, że wpłynął on na podniesienie dzietności.

Kiedy przyrównujemy rok do roku, to dzietność wzrasta. Oczywiście widzimy małe drgnięcie w dół, spowodowane przede wszystkim tym, że kobiet w wieku rozrodczym jest mniej - tego rocznika, który rodzi dzieci. Natomiast widać, że mamy progres, jeśli chodzi o dzietność wyjaśniła w Sygnałach Dniach minister.

Zaznaczyła, że jeszcze wiele zostało do zrobienia w kwestii polityki rodzinnej. „Musimy wyjść z pułapki demograficznej. Bo cóż z tego, że będziemy budować szkoły, żłobki, przedszkola, jeśli one za jakiś czas będą puste. Kto będzie pracował na nasze emerytury? A więc tak naprawdę inwestowanie w rodzinę, w to, aby rodziło się więcej dzieci, stwarzanie warunków do tego, bo państwo powinno takowe warunki stwarzać, to nasz obowiązek” - powiedziała.

Dodała też, że zostanie opracowana strategia, która będzie wspierała działania w zakresie demografii.

Chcemy przeprowadzić kompletną analizę, gdzie pomagać ludziom młodym w decyzji o dzieciach

powiedziała,minister. Jednocześnie podkreśliła, że młodym osobom do podejmowania decyzji o zakładaniu rodziny jest potrzebna m.in. stabilizacja finansowa. Zauważyła, że jednym z elementów ją zapewniających jest program 500 plus.

Te ostatnie cztery lata to dobry czas dla Polski, ale przed wszystkim dla polskich rodzin, które są fundamentem naszego funkcjonowania i te ponad 87 mld zł, które były przeznaczone na realizację programu 500 plus, to jest naprawdę wielka inwestycja. Ona przyczyniła się, że demografia, czyli dzietność, wzrosła, ale w tej sferze mamy jeszcze kolejne kroki do podjęcia powiedziała.

Minister zapewniła też, że pieniądze na programy społeczne, m.in. na waloryzację rent i emerytur, wypłatę trzynastej emerytury i 500 plus w tegorocznym budżecie są zapewnione.

(PAP), DS