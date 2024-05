Hit. Miał być "Kredyt 0 proc.", "Nie ma, nie dyskutujemy"

Środki z budżetu państwa zarezerwowane na dopłaty do kredytu 0% powinny trafić na budowę tanich mieszkań komunalnych, tanich mieszkań na wynajem, uważa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Podkreśliła, że „nie jest fanką” kredytu 0% i wyraziła przekonanie, że uda się przekonać koalicjantów Lewicy od odstąpienia od tego rozwiązania.

Projektu, który jest nazywany kredyt na start, kredyt 0% jeszcze nie ma, jeszcze go nie ma w Sejmie, jeszcze w ogóle nad nim nie dyskutujemy. I mam nadzieję, że mamy już to przerobione - dopłaty do kredytów powodują wzrost cen mieszkań. Wzrost cen mieszkań sprawia, że te mieszkania są jeszcze mniej dostępne i to jest taka [samo] napędzająca się spirala, na której korzystają deweloperzy, na której korzystają banki, ale z całą pewnością nie korzystają młodzi ludzie, młode rodziny - te mieszkania nie stają się coraz bardziej dostępne” - powiedziała Dziemanowicz-Bąk w radiowej Trójce.