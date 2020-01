Budowa dróg w Polsce wkrótce podrożeje

Firmy budowlane chcą poprawić osłabioną w poprzednich latach rentowność, więc GDDKiA powinna spodziewać się droższych ofert w przetargach organizowanych w 2020 r – podała „Rzeczpospolita”.

Autor artykułu w „Rzeczpospolitej” Adam Woźniak, przytacza przykłady mówiące o tym, że zmniejszają się plany włączania do ruchu nowych szybkich dróg w roku 2020. Pisze, że jeszcze kilka dni temu z dat kontraktowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wynikało, że oddane będą trasy o łącznej długości 154 kilometrów. Jednak „Rz” otrzymała zestawienie 12 zaplanowanych na 2020 r. odcinków o długości 117 km.

Autor podaje, że brakuje w nim jednej z najważniejszych inwestycji – południowej obwodnicy Warszawy. To trzy kawałki liczące łącznie 18,5 km: odcinek z tunelem pod Ursynowem od węzła Puławska do węzła Przyczółkowa, kolejny do Wału Miedzeszyńskiego z mostem przez Wisłę i trzeci łączący Wał Miedzeszyński z węzłem Lubelska.

Autor wskazuje, że według firmy Multiconsult Polska, świadczącej usługi projektowe, nadzorowe oraz doradcze, firmy budowlane coraz mocniej podkreślają konieczność zwiększenia rentowności, co przy rosnących (nawet już w mniejszym stopniu) kosztach realizacji inwestycji oznacza, że zamawiający w roku 2020 powinni spodziewać się wysokich cen.

Dlatego należy zakładać, że ceny kolejnych kilometrów dróg będą wzrastać. Pogłębią się także problemy na rynku pracy, a jedną z przyczyn jest wzrost płacy minimalnej.

Innym zadaniem do rozwiązania będzie otwarcie innych europejskich rynków pracy. Ta sytuacja może sprawić, że część obcokrajowców, zwłaszcza z Ukrainy, zrezygnuje z pracy na polskich budowach na rzecz wyjazdu przede wszystkim do Niemiec.

