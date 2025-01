Ostry zwrot na rynku ropy trwa! "Cła Trumpa"

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku USA idą w dół z powodu obaw inwestorów o zapowiadane przez prezydenta USA Donalda Trumpa cła dla Chin - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na III kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 75,48 USD, niżej o 0,46 proc.

Brent na ICE na III jest wyceniana po 79,03 USD za baryłkę, po spadku o 0,33 proc.

Na rynkach nasilają się obawy o cła dla Chin po tym, jak prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że USA mogą nałożyć taryfy od przyszłego miesiąca.

Donald Trump powiedział, że jego groźby nałożenia na Chiny 10-procentowych ceł - na cały import - są nadal aktualne i wskazał, że mogą one zostać zrealizowane już w lutym.

„Mówimy o 10-procentowych cłach dla Chin, biorąc pod uwagę fakt, że wysyłają fentanyl do Meksyku i Kanady” - powiedział Trump we wtorek w Białym Domu. „Prawdopodobnie 1 lutego - to data, którą rozważamy” - dodał.