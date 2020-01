Uwaga: Składki ZUS płacimy po staremu

Jutro mija termin płatności składek ZUS. Wpłacamy je na dotychczasowe konto a nie na mikrorachunki, które służą jedynie do opłacania podatków.

Wielu Polaków traktuje składki do ZUS jako quasi podatek, stąd mają kłopot czy również one powinny już być płacone na tzw. mikrorachunki, wprowadzone od stycznia przez resort finansów. Stanowczo nie. Gdyż nie są to płatności podatkowe.

A przypomnijmy, że każdy podatnik, który rozlicza się w formie PIT, CIT, VAT ma obowiązek posiadać od nowego roku, 1 stycznia 2020 r. mikrorachunek dzięki, któremu może rozliczyć się z fiskusem, ale też UWAGA!, rachunek ten służyć ma wyłącznie tylko i wyłącznie do wpłat. Wszelkie zwroty od fiskusa nadal będziemy otrzymywać na rachunki bankowe.

Utworzony dla podatników oraz płatników mikrorachunek podatkowy służyć będzie do dokonywania wpłat tylko dla celów PIT, CIT i VAT oraz opłat niedotyczących podatków, np. opłaty skarbowe, należności celne czy grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, kary porządkowe. Natomiast inne podatki, np. podatki lokalne wpłaca się na dotychczasowych zasadach, tj. na rachunek bankowy ku temu przeznaczony właściwy dla urzędu skarbowego. Rachunek ten podatnik znajdzie w obwieszczeniu ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych - informuje poradnik przedsiębiorcy.pl.

