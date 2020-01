Słowaccy transportowcy chcą blokować granicę

Wiceprzewodniczący Unii Przewoźników Samochodowych Słowacji (UNAS) Stanislav Skala zapowiedział w sobotę, że w niedzielę o godz. 22 rozpocznie się blokada wszystkich przejść granicznych dla samochodów ciężarowych.

Komendant główny policji Milan Luczanski wezwał kierowców do respektowania przepisów. Stwierdził, że szanuje prawo do zgromadzeń, ale należy szanować przepisy.

Policja jest po to, by chroniła życie, zdrowie i majątek obywateli. Nie możemy pozwolić, aby na przykład mąż wiozący rodzącą kobietę nie mógł dostać się do szpitala, ponieważ zablokowana jest droga. Zawsze działamy w zgodzie z prawem, najpierw łamiących przepisy wezwiemy do tego, aby zrezygnowali z działań niezgodnych z prawem, a jak to nie zadziała, przejdziemy do sankcji - napisał na oficjalnym profilu policji jej komendant.