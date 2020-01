ARP będzie produkować autobusy elektryczne

Rafako i Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) 16 stycznia podpisały porozumienie zakładające, że Agencja przejmie spółkę Rafako E-Bus. Transakcja ma zostać przeprowadzona do 30 czerwca 2020 roku podał portal wnp.pl

Rafako 16 stycznia 2020 r. zawarło z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) porozumienie, którego przedmiotem jest określenie zasad współpracy między stronami i rozpoczęcie rozmów w zakresie uzyskania przez ARP i Rafako biznesplanu oraz wyceny transakcji.

Planowana transakcja ma polegać na sprzedaży przez Rafako na rzecz ARP, po uprzednim wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, lub też sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki celowej Rafako E-Bus.

Jak zaznaczono, do spółki Rafako E-Bus wniesiona zostałaby zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci utworzonego oddziału Rafako w Solcu Kujawskim, który będzie się zajmował produkcją oraz sprzedażą pojazdów o napędzie elektrycznym.

Oddział w Solcu ma zajmować się także usługami projektowymi oraz pracami badawczo – rozwojowymi w zakresie elektromobilności.

Rafako przyznało ARP wyłączność w zakresie negocjacji oraz przeprowadzenia transakcji do dnia 30 czerwca 2020 roku.

E-Bus Rafako to pojazd, który został zaprojektowany jako, w zależności od wariantu: miejski, podmiejski lub szkolny autobus elektryczny. Nie jest adaptacją modelu z silnikiem diesla, jak w większości tego typu pojazdów na rynku.

To nowoczesna konstrukcja, w której bateria jest zamontowana pod podwoziem. Pozwala to z jednej strony na zachowanie sterowności i komfortu jazdy autobusem, ale także niskiego podwozia, dzięki czemu pojazd jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych powiedział Michał Maćkowiak, prezes spółki Rafako E-Bus.