Największa górnicza spółka szuka wiceprezesów

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej ogłosiła w poniedziałek postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska dwóch wiceprezesów tej największej górniczej spółki: ds. sprzedaży oraz ds. strategii i nadzoru właścicielskiego. Nazwiska nowych członków zarządu będą znane w drugiej połowie lutego.

Ogłoszenia precyzujące warunki konkursu ukazały się w poniedziałek na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 4 lutego, a rozmowy z osobami, które spełnią formalne warunki uczestnictwa w postępowaniu, zaplanowano na 17-19 lutego w katowickiej siedzibie PGG.

Wśród wymagań dla kandydatów na oba stanowiska wymieniono: wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Grupa jest największym w Unii Europejskiej producentem węgla kamiennego, wydobywającym rocznie blisko 30 mln ton tego surowca. Wakat na stanowisku wiceprezesa ds. sprzedaży jest od marca ub. roku, kiedy ze stanowiska zrezygnował Adam Hochuł. Jego obowiązki przejęli wówczas inni członkowie zarządu PGG, przede wszystkim prezes spółki Tomasz Rogala.

W grudniu ub. roku rada nadzorcza PGG ogłosiła również konkurs na stanowiska dwóch innych wiceprezesów spółki: ds. produkcji oraz ds. restrukturyzacji aktywów. O te funkcje ubiegało się łącznie czterech kandydatów. 30 grudnia ub. roku wszyscy zostali przesłuchani przez radę nadzorczą. Decyzją rady przed tygodniem funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za sprawy produkcyjne objął Rajmund Horst, natomiast postępowanie dotyczące stanowiska wiceprezesa ds. restrukturyzacji aktywów zostało zakończone bez rozstrzygnięcia.

Konkurs ogłoszony w poniedziałek dotyczy - obok wiceprezesa ds. sprzedaży - nowego stanowiska w zarządzie PGG, jakim będzie wiceprezes ds. strategii i nadzoru właścicielskiego.

Obecnie, obok prezesa spółki Tomasza Rogali i nowego wiceprezesa ds. produkcji Rajmunda Horsta, członkami zarządu PGG są: wiceprezes ds. finansowych Andrzej Paniczek i wiceprezes ds. pracowniczych Jerzy Janczewski.

Zatrudniająca ok. 42 tys. osób Polska Grupa Górnicza to największy w Unii Europejskiej producent węgla kamiennego, z roczną produkcją zbliżoną do 30 mln ton tego surowca. W 2018 roku spółka wypracowała ok. 493 mln zł zysku netto. Zgodnie z zapowiedziami, w 2019 r. zysk firmy miał być mniejszy, zaś poziom produkcji zbliżony do tego z roku 2018. Wyniki spółki za ubiegły rok mają być znane na początku lutego.

PAP, ISBN/gr