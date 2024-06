Nowi prezesi PERN. Spółka sięga po własne kadry

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN powołało w poniedziałek na prezesa spółki Daniela Świętochowskiego, a na wiceprezesa Piotra Gryskę. Na stanowiskach wiceprezesów PERN pozostali Marcin Giemza oraz jako reprezentant załogi Zdzisław Koper - podała spółka w komunikacie.

Według PERN, Daniel Świętochowski był tam ostatnio dyrektorem pionu handlowego, natomiast Piotr Gryska pełnił tam wcześniej funkcję kierownika działu zgodności. Na stanowiskach wiceprezesów - jak zaznaczyła spółka - pozostali Marcin Giemza oraz jako reprezentant załogi Zdzisław Koper

„Przed PERN stoją ciekawe i ambitne wyzwania. Pamiętając o naszej podstawowej misji, dbaniu o bezpieczeństwo energetyczne państwa, musimy odpowiadać na zmiany i trendy rynkowe” - powiedział Świętochowski, cytowany w poniedziałkowym komunikacie spółki o zmianach w zarządzie. Nowy prezes podkreślił przy tym: „Mamy doświadczoną i ambitną kadrę oraz potencjał, które pozwolą PERN odpowiedzieć na wyzwania przyszłości”.

Daniel Świętochowski jest inżynierem, absolwentem Politechniki Wrocławskiej na kierunku elektronika i telekomunikacja. Ukończył także studia menadżerskie MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Z PERN związany jest - jak przekazała spółka - od 2003 r., gdzie pracował również na stanowiskach dyrektora biura operacji oraz dyrektora pionu eksploatacji. „W swojej karierze w PERN był zaangażowany w działalność operacyjną na obiektach spółki w zakresie ropy i paliw” - podkreślono w informacji o nowym prezesie.

Świętochowski jest przewodniczący rady nadzorczej Naftoportu w Gdańsku, spółki należącej do Grupy PERN.

Piotr Gryska jest z kolei radcą prawnym, ekspertem z zakresu regulacji i zarządzania ryzykiem regulacyjnym. W latach 2002 – 2004 był zastępcą Głównego rzecznika dyscypliny finansów publicznych, a w latach 2005 – 2017 zasiadał w Głównej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

PERN podkreślił, że Gryska jako wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji „brał udział w szeregu działań zmierzających do usprawnienia i zwiększenia jawności procedury postępowania legislacyjnego na etapie rządowym, w tym m.in. koordynował i nadzorował prace legislacyjne nad regulaminem prac Rady Ministrów, działania związane z wdrożeniem systemu Rządowy Proces Legislacyjny oraz cyfrowego Dziennika Ustaw„.

Od 2015 r. Gryska zarządzał obszarami prawnymi, korporacyjnymi oraz regulacji i compliance w takich spółkach segmentu energetycznego, jak Orlen, Polskie Elektrownie Jądrowe i Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Jest współautorem komentarza do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, autorem artykułów z zakresu finansów publicznych, kontroli państwowej, rządowego procesu legislacyjnego oraz legislacji.

Jak informował wcześniej PERN, 2 maja ówczesny prezes spółki Mirosław Skowron złożył rezygnację - nie podano wówczas powodów tej decyzji. Skowron kierował PERN od 1 maja 2023 r.

PERN z siedzibą w Płocku (Mazowieckie) to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który odpowiada za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech - Schwedt i Leuna oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie kraju surowca oraz paliw płynnych.

Spółka posiada na terenie kraju 19 baz paliw o łącznej pojemności ponad 2,6 mln metrów sześc. oraz 4 bazy ropy naftowej, których pojemność wynosi w sumie ponad 4,1 mln metrów sześc.

Od kilku lat PERN realizuje „Program Megainwestycji”, czyli priorytetowych przedsięwzięć związanych z zarządzaną infrastrukturą krytyczną, które mają zwiększać bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wśród nich jest m.in. rozbudowa i modernizacja baz paliw, w tym ich pojemności oraz w zakresie infrastruktury kolejowej. Według spółki, w tym roku nakłady na inwestycje mają wynieść tam ogółem prawie 450 mln zł, a na remonty - około 90 mln zł.

W ogłoszonej w kwietniu strategii do 2028 r. PERN podkreślił m.in., że do tego czasu ma stać się liderem na rynku logistyki surowcowo-produktowej w Polsce. Zapowiedział też dywersyfikację działalności grupy kapitałowej w obszarach chemii płynnej i paliw lotniczych, a także wspieranie dekarbonizacji i zielonej transformacji. PERN informował jednocześnie, że w ramach strategii opracował już „ponad 40 inicjatyw strategicznych, z planem realizacji i harmonogramem, przynoszących wymierne korzyści finansowe i niefinansowe”.

