USA ostrzega: Następcę Sulejmaniego może spotkać taki sam los

Specjalny wysłannik USA ds. Iranu Brian Hook powiedział w czwartek, że Esmaila Ganiego, następcę zabitego przez amerykańskie siły irańskiego generała Kasema Sulejmaniego, może spotkać taki sam los, jeśli będzie chciał zabijać Amerykanów, jak jego poprzednik.

Jeśli Gani pójdzie tę samą drogą (co Sulejmani) i będzie zabijał Amerykanów, to spotka go ten sam los - powiedział Hook podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w wywiadzie dla anglojęzycznego arabskiego dziennika wydawanego w Londynie „Aszark al-Awsat”.