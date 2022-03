Polska celem ataku nuklearnego? Amerykański generał ostrzega

„Gdyby Putin uwierzył, że może rozbić NATO, mógłby użyć broni nuklearnej” - przestrzega gen. Wesley Clark generał armii amerykańskiej w stanie spoczynku, w latach 1997–2000 naczelny dowódca Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie.

Niestety ostrzeżenie generała dotyczy głównie… Polski. Jego zdaniem to właśnie nasz kraj mógłby stać się celem ataku.

Gdzie mógłby jej użyć? Prawdopodobnie nie w Ukrainie, ale być może bazę lub obszar zaludniony w Polsce — powiedział gen. Clark.

To jest to, co zwykle było ćwiczone podczas rosyjskich ćwiczeń — zwrócił uwagę wojskowy.

Jak zareagowałby Zachód?

Były naczelny dowódca Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie podkreślił, że sięgnięcie po tak drastyczny środek przez Rosję finalnie mogłoby doprowadzić do deeskalacji.

NATO by powiedziało: „O Boże! Nie chcemy nowej wojny nuklearnej, musimy się wycofać” — podkreśla gen. Clark.

wPolityce.pl/CNN/kp