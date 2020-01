Koronawirus: szczepionka najwcześniej za kilka miesięcy

Trwa wyścig z czasem w walce z koronawirusem z Wuhan. Na razie wygrywa wirus i jak informuje Reuters, pierwsze testy szczepionki mogą powstać dopiero w ciągu kilku miesięcy.

Już teraz straszliwa choroba objęła cztery kontynenty, około 1300 osób, z których ponad 40 zmarło. Potwierdzono również przypadki w Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Japonii, Korei Południowej, Tajwanie, Nepalu, Australii i w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Kod genetyczny wirusa jest już w rękach naukowców, ale to dopiero początek drogi.

Chińscy naukowcy byli w stanie szybko zidentyfikować sekwencję genetyczną nowego koronawirusa, a urzędnicy opublikowali ją publicznie w ciągu kilku dni, umożliwiając zespołom naukowym natychmiastowe rozpoczęcie pracy.

Mając do dyspozycji kod genetyczny, naukowcy mogą rozpocząć badanie nad opracowaniem szczepionki.

Koronawirusem zajmuje się już kilka instytucji.

Grupy badawcze na całym świecie realizują już plany przetestowania szczepionek, terapii i innych środków zaradczych, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się nowo zidentyfikowanego wirusa.

A to oznacza, że globalne agencje ds. zdrowia i reagowania na epidemie mają nadzieję, że przynajmniej jedno leczenie zostanie pretestowane u ludzi w ciągu kilku miesięcy.

Jak pisze Reuters.com, sprawą zajęła się nowo zorganizowana grupa badawcza ds. Szczepionek w amerykańskich National Institutes of Health (NIH).

W ciągu zaledwie trzech miesięcy prawdopodobnie przetestują pierwszą z wielu potencjalnych szczepionek eksperymentalnych przeciwko nowemu koronawirusowi podobnemu do SARS, który tak szybko rozprzestrzenia się w Chinach i poza nimi.

Na University of Queensland w Australii naukowcy wspierani przez grupę Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), zapowiedzieli, że pracują nad tym, co określają jako szczepionkę typu „blok molekularny”.

Z kolei Keith Chappell, ekspert w tej dziedzinie powiedział, że technologia została zaprojektowana jako „platforma do generowania szczepionek przeciwko wielu wirusom ludzkim i zwierzęcym”.

Naukowcy chcą wykorzystać doświadczenia z walka z epidemią SARS i MERS

Wykazał już obiecujące wyniki w testach laboratoryjnych na innych niebezpiecznych wirusach, takich jak Ebola i MERS - kuzyn SARS i wirusa Wuhan.

Novavax, który już opracował szczepionkę przeciwko MERS, twierdzi, że obecnie pracuje nad szczepionką przeciwko koronawirusowi Wuhan.

Naukowcy mają nadzieję, że podobieństwa z wirusem Wuhan zapewnią wystarczające nakładanie się przeciwciał, aby pomóc osobom zarażonym epidemią w Chinach.

Herbert Virgin, dyrektor naukowy Vir Biotechnology, poinformował, że jego firma ma bibliotekę przeciwciał monoklonalnych, które wykazały pewne sukcesy przeciwko SARS i MERS w testach laboratoryjnych. Powiedział też, że niektóre z tych przeciwciał neutralizują koronawirusy i „mogą potencjalnie leczyć i zapobiegać koronawirusowi Wuhan”.

