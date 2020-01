Odbudowa kolei to walka z wykluczeniem komunikacyjnym

Kongres Rozwoju Kolei plasuje nas wśród tych, którzy odbudowują polską kolej, przekonują Polaków do korzystania z kolei, walczą z wykluczeniem komunikacyjnym - mówił w środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

II Kongres Rozwoju Kolei odbędzie się w środę w Warszawie. Weźmie w nim udział prezydent Andrzej Duda. Uczestniczyć będą także m.in.: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceministrowie Andrzej Bittel i Marcin Horała.

Szef resortu infrastruktury mówił w radiowej Jedynce, że kongres odbywa się w czasie, gdy realizowany jest program przebudowy szlaków kolejowych i polityka taborowa. Zaznaczył, że dzięki tym działaniom rośnie liczba osób korzystających z pociągów.

To drugi kongres rozwoju polskich kolei. Wobec tego, że jeszcze nasi poprzednicy realizowali plan zwijania polskich kolei, przynajmniej ich części, to kongres ten plasuje nas wśród tych, którzy odbudowują polską kolej, którzy przekonują Polaków do korzystania z kolei, walczą z wykluczeniem komunikacyjnym - tłumaczył.