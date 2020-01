Prezydent: Kolej wpisuje się w ekotrendy

Kolej ma ogromne znaczenie strategiczne i gospodarcze. Jest realizowany rozwój kolei. Potrzebna jest kontynuacja likwidacji wykluczenia komunikacyjnego i powstawanie nowych połączeń tam, gdzie są potrzebne. Kolej jest proklimatyczna - powiedział prezydent Andrzej Duda, który zainaugurował II edycję Kongresu Rozwoju Kolei

Jak przyznał Duda, kolej to niezwykle ważna gałąź gospodarki, od 1989 r. była w głębokim regresie, jednak w ostatnich latach nabiera rozpędu.

Mam nadzieję, że kolej będzie „nabierała prędkości” i przez najbliższe dziesięciolecia „nikt nie zdoła tego pociągu wyhamować.

Wśród plusów kolei prezydent zauważył też, że nie tylko daje ogromną przewagę polityczną, ale ma też znaczenie militarne.

Prezydent Andrzej Duda zauważył, że o ile po poprzednich czasach odziedziczyliśmy w miarę dobrze rozwiniętą siatkę połączeń wschód- zachód Europy, to mocno zaniedbana jest komunikacja północ - południe. Jak podkreślił prezydent tu potrzebny jest bardzo intensywny rozwój, tak by można łatwiej i szybciej dojechać do Bukaresztu czy Budapesztu.

Duda wspomniał również o projekcie Trójmorza.

Motorem napędzającym rozwój Europy Środkowo-Wschodniej jest właśnie sprawna komunikacja. Cieszę się z planów modernizacji kolei, który jest realizowany. Jako element Trójmorza rozbudowujemy porty w Gdańsku i Gdyni, a do tego potrzebny jest właśnie transport kolejowy.

I dodaje,

Chcemy być konkurencyjni do innych portów na Bałtyku również tych niemieckich, tak by polskie porty stały się hubem skąd dalej towary będą dostarczane m.in. koleją do całej Europy Środkowo - Wschodniej, stwierdził Andrzej Duda.

Wyraził też opinię, że kolej jest w awangardzie elektromobilności i polityki proklimatycznej. Dodał, że z tego m.in. powodu perspektywy dla rozwoju kolei są bardzo optymistyczne i dalece bardziej obiecujące niż transportu samochodowego.

Prezydent Andrzej Duda wspomniał także o wykluczeniu komunikacyjnym i przywracaniu połączeń kolejowych z najmniejszych miejscowości dzięki którym będzie można sprawnie dojechać do pracy.

Trzeba skończyć z wykluczeniem kolejowym w wielu rejonach Polski, muszą powstawać nowe połączenia tam gdzie ich nie ma w ogóle, tak by ludzie mogli dojeżdżać do pracy, mogli jej szukać w całym kraju dzięki dobrym połączeniom kolejowym- dodał prezydent.

Prezydent zadeklarował, że jeśli niektóre połączenia okażą się niedochodowe, będą mogły otrzymać dotacje.

Istotną rolę w zmianie stanu rzeczy na kolei odgrywają samorządy, to powinny one zyskać wsparcie centralne, także ze strony instytucji kolejowych - mówił prezydent Duda.

Jak podsumował prezydent Duda żeby ludzie chcieli korzystać z kolei ważna jest też estetyka dworców, komfort oraz bezpieczeństwo podróży.

Z kolei minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przypomniał, że w 2019 r. kolej przewiozła rekordową liczbę pasażerów - 335 mln, wobec 280 mln w 2015 r.

Producenci, branża wykonawcza, mają pełne portfele zamówień i daleką perspektywę funkcjonowania - stwierdził Adamczyk.

Mówimy pozytywnie o polskiej kolei. Przekuwamy swoje marzenia w rzeczywistość - dodał minister.

Adamczyk nawiązał także do kwestii walki z wykluczeniem komunikacyjnym.

Zeszły rok minął pod znakiem przywracania kolei tam, gdzie jej dotychczas nie było - podkreślił.

Czytaj także:Odbudowa kolei to walka z wykluczeniem komunikacyjnym

Wskazał, że od połowy 2019 r. przywrócono np. ruch kolejowy do Lublina, do którego pociągi przestały przyjeżdżać w 2010 r. Wskazał, że w zeszłym roku na inwestycje kolejowe wydano ponad 16,6 mld zł.

To te dodatkowe środki uzyskane dzięki determinacji - dodał minister.

Jak zauważył, okazało się, że można osiągać rekordowe wyniki przy jednoczesnej realizacji rekordowych nakładów na przebudowę infrastruktury kolejowej.