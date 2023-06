Prezydent: polski handel i przemysł potrzebują nowoczesnych połączeń kolejowych

Polski handel i przemysł potrzebują nowoczesnych połączeń kolejowych – tanich, efektywnych i ekologicznych - przekazał prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników odbywającego się we wtorek w Warszawie Kongresu Rozwoju Kolei.

Mówi się, że kolej to kręgosłup gospodarki. To prawda, lecz ten kręgosłup trzeba nieustannie wzmacniać. Polski handel i przemysł potrzebują nowoczesnych połączeń kolejowych - tanich, efektywnych i ekologicznych” – przekazał prezydent w liście odczytanym przez szefową Kancelarii Prezydenta RP Grażynę Ignaczak-Bandych.

Prezydent stwierdził, że rozwój transportu kolejowego poprzez modernizację taboru, rozbudowę sieci linii kolejowych czy nowe połączenia transgraniczne ma znaczenie nie tylko gospodarcze, ale to również element strategii bezpieczeństwa państwa.

W liście Andrzej Duda wskazał ponadto, że kolej nie jest bezpośrednio zależna od koniunktury na rynku paliw, charakteryzuje się bowiem wysoką wydajnością i bezpieczeństwem.

Wkrótce rozpocznie się budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego – nowego systemu transportowego w Polsce, który zintegruje transport kolejowy, drogowy i lotniczy. Wielkie lotnisko na zachód od Warszawy, w powiązaniu z inwestycjami kolejowymi i drogowymi utworzy hub transportowy, odgrywający ważną rolę w skali nie tylko kraju, ale całej Europy Środkowej – wskazał prezydent.

Zdaniem prezydenta otwarcie CPK przyniesie korzyści zarówno dla gospodarki, jak i dla całego społeczeństwa.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do połowy kolejnej dekady.

PAP (Autor: Łukasz Pawłowski)/gr