Prezydent: CPK największym wyzwaniem pierwszej poł. XXI w.

Drogą do przodu jest Centralny Port Komunikacyjny (CPK), to jest największe wyzwanie pierwszej połowy XXI w. - ocenił w czwartek prezydent Andrzej Duda. Prezydent zauważył, że ta inwestycja jest Polsce potrzebna, ale jednocześnie przyznał, że jest wielu, którzy chcą ją zablokować.

„Drogą do przodu jest Centralny Port Komunikacyjny. Jest największym wyzwaniem pierwszej połowy XXI wieku, potrzebujemy go” - powiedział prezydent podczas czwartkowej konferencji w Warszawie, podsumowującej prace przy CPK. Zwrócił uwagę, że II RP miała swoją Gdynię, która powstała z małej wioski rybackiej.

Andrzej Duda podkreślił, że należy inwestować w CPK, choć jednocześnie przyznał, iż wiele osób chce ten projekt zablokować.

„Czy go potrzebujemy (CPK - PAP)? Tak. Czy to jest opłacalna inwestycja? Tak. Czy warto? Tak. Czy warto wydać na to ogromne pieniądze? Tak. Czy będą chcieli to zablokować? Tak. Czy posuną się do wszelkich działań, żeby to zablokować? Tak. Czy musimy tego pilnować pod każdym względem, jeżeli chodzi o możliwości dokonania różnego rodzaju oszustw, malwersacji, czy wręcz aktów sabotażu i zdrady? Tak” - powiedział prezydent.