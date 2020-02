Przyszłość zawodu kolejarza kształtuje się w technikach

Grupa PKP jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Zatrudnia ponad 70 000 pracowników. Kolej staje się coraz bardziej nowoczesna, ale nie zapomina także o swojej wieloletniej tradycji. Uczestnicy panelu „Kolej na miarę pracodawcy XXI wieku – przyszłość zawodu kolejarza” zastanawiali się nad przyszłością tej profesji.

Przypominał także, że od lat 90 zawodowe szkolnictwo kolejowe było likwidowane – kolejarzy zwalniano z pracy, co doprowadziło do luki pokoleniowej. Obecnie jednak szkolnictwo zawodowe się odradza.

Leszek Miętek zwracał też uwagę, że dziś szkolenie maszynisty trwa prawie dwa lata, a optymalne byłoby, aby po ukończeniu technikum mógł on w krótkim czasie zacząć pracę.

Ważne kompetencje

Czy zawód kolejarza jest zawodem przyszłości i jakie kompetencje powinien dziś posiadać, by nie zostać wykluczony z rewolucji technologicznej i zmieniającego się świata – to zagadnienia istotne zarówno dla branży kolejowej, jak i dla resortu edukacji narodowej.

O konieczności współpracy tych dwóch środowisk mówiła podczas panelu Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

My nie chcemy jako ministerstwo szczegółowo określać kompetencji zawodowych, jakie powinien mieć absolwent szkoły kolejowej czy osoba, która po szkole branżowej czy technicznej trafia do zawodu związanego z kolejnictwem. Naszą ambicją jest, by robić to we współpracy z pracodawcami żeby właśnie pracodawcy określali podstawy programowe, czyli konieczne kompetencje, jakie musi mieć absolwent przystępujący do egzaminu zawodowego – zaznaczyła.