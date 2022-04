PKP Cargo: Dariusz Seliga prezesem PKP Cargo

Dariusz Seliga został w środę powołany na stanowisko prezesa PKP Cargo - poinformowała spółka w komunikacie

PKP Cargo poinformowało, że Rada Nadzorcza spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, z dniem 13.04 br. powołała na stanowisko prezesa zarządu firmy Dariusza Seligę. W skład zarządu powołano też Zenona Kozendrę, powierzając mu funkcję członka zarządu - przedstawiciela pracowników PKP CARGO SA.

Napisano, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami zarówno Dariusz Seliga jak i Zenon Kozendra nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz żaden z nich nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Seliga - jak napisano - jest absolwentem Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Obrony Narodowej oraz podyplomowych studiów menadżerskich Executive MBA Sektora Kolejowego. Ukończył też czteroletnie studia doktoranckie na Akademii Obrony Narodowej.

Od 2004 roku Seliga pracował w administracji samorządu warszawskiego na stanowisku pełnomocnika Prezydenta Miasta, w 2005 roku został burmistrzem dzielnicy Włochy, a następnie posłem na Sejm RP V,VI i VII kadencji. Przypomniano, że w 2016 roku objął stanowisko prezesa PKP CARGO CONNECT, spółki należącej do Grupy PKP CARGO, a od 2019 roku związany był ze spółką PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. (czeska spółka należąca do PKP CARGO SA) początkowo jako członek zarządu, a od 2021 roku do 13.04 br jako prezes zarządu.

Powołany na wiceprezesa spółki Zenon Kozendra jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji w Kielcach oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie w Akademii im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w branży kolejowej, m.in. na stanowiskach związanych z zarządzaniem, kilkukrotnie pełnił funkcje Przedstawiciela Pracowników w Zarządzie i Radzie Nadzorczej PKP CARGO. W latach 2001-2005 był członkiem Rady Nadzorczej PKP CARGO, reprezentując pracowników.

Od grudnia 2005 do czerwca 2008 pełnił funkcję członka zarządu PKP CARGO ds. pracowniczych i administracyjnych. W kolejnych latach był pełnomocnikiem zarządu PKP CARGO ds. Strategii Personalnej oraz Przedstawicielem Pracowników w Radzie Nadzorczej PKP. Od 2006 do 2009 r. - jak czytamy - zasiadał w Zarządzie Związku Pracodawców Kolejowych w Polsce.

Obecnie skład zarządu PKP Cargo przedstawia się następująco: Dariusz Seliga (prezes), Marek Olkiewicz (członek zarządu ds. operacyjnych), Zenon Kozendra (członek zarządu przedstawiciel pracowników).

Czytaj też: Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała Adama Glapińskiego na drugą kadencję

PAP/mt