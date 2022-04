TAURON to jedyna grupa energetyczna w Polsce, która stworzyła i wdraża całościowy program usuwania barier dla klientów i pracowników. Wysoka jakość usług jest jednym z priorytetów rozwoju TAURONA. Firma usuwa bariery komunikacyjne, architektoniczne i cyfrowe. Po inwazji na Ukrainę w TAURONIE w ciągu kilkunastu dni uruchomiono specjalne kanały obsługowe dedykowane uchodźcom

TAURON dąży do tego, żeby korzystanie z jego usług było łatwe i przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów – wyjaśnia Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia. - Realizujemy w Grupie inicjatywę „TAURON bez barier”, która zwiększa dostępność naszych usług i ułatwia obsługę klientów ze specjalnymi potrzebami. Zmiany zachodzą w kilku obszarach: w punktach obsługi klienta i punktach partnerskich, na infoliniach, a także na stronach i serwisach internetowych. Staramy się używać prostego, zrozumiałego języka. Większość spraw jest możliwa do załatwienia przez internet – dodaje Artur Michałowski.

Innym kanałem obsługowym jest czat z doradcą. W trakcie takiego wirtualnego spotkania, można załatwić wszystkie sprawy podobnie jak dzięki infolinii. Konsultanci udzielają tam wszelkich informacji i przyjmą zlecenie do realizacji. Korzystanie z punktów obsługi ma być dla wszystkich klientów komfortowe. Dbamy o to, by likwidować bariery i implementować udogodnienia wyczekiwane przez klientów.

Seniorzy stanowią obecnie 25% społeczeństwa. W 2021 roku TAURON przeprowadził badania, których wyniki pomogły nam udoskonalić obsługę skierowaną do osób starszych. Najważniejsze zmiany dotyczą: miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami, możliwości parkowania blisko wejścia, swobodnego dostępu i poruszania się po budynku, pomocy przy czytaniu dokumentów, dostarczenia dokumentów do domu klienta, możliwości zawarcia umowy przez pełnomocnika. Strony internetowe TAURON stopniowo są dostosowywane do standardu WCAG 2.1.