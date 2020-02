Francuski biznes ma się u nas doskonale. Bez wzajemności

W ostatnich pięciu latach Polska Agencja Inwestycji i Handlu obsłużyła ponad 20 projektów inwestycyjnych firm z Francji, dzięki którym powstało lub powstanie blisko 5 tys. miejsc pracy - powiedział PAP dyrektor z PAIH Jan Kamoji-Czapiński.

W poniedziałek z dwudniową wizytą ma przyjechać do Polski prezydent Francji Emmanuel Macron. Z tej okazji organizowane jest m.in. polsko-francuskie forum przemysłu przyszłości.

Francuzi mają m.in. doradzać Polsce w sprawie standardów technicznych szybkich kolei. Chodzi o udział SNCF, do których należą m.in. pociągi TGV, w przygotowaniach do planowania, projektowania i budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce, które mają obsługiwać Centralny Port Komunikacyjny.

Według PAIH Polska od lat notuje nadwyżkę w handlu z Francją, która jest naszym czwartym największym partnerem w eksporcie, a szóstym - w imporcie. W 2018 r. dodatni bilans wymiany między naszymi krajami wyniósł 4 mld euro, a po 11 miesiącach 2019 r. sięga już niemal 5 mld euro. Nad Sekwanę sprzedajemy głównie takie towary jak: kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części; maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku obrazu i dźwięku, ich części i akcesoria; pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria; meble, pościel, materace, lampy, reklamy świetlne, budynki prefabrykowane, tworzywa sztuczne i artykuły z nich.

W ostatnich pięciu latach, jak powiedział dyrektor centrum inwestycji strategicznych PAIH Jan Kamoji-Czapiński, Agencja obsłużyła ponad 20 projektów inwestycyjnych firm z Francji, dzięki którym powstało lub powstanie blisko 5 tys. miejsc pracy.

Branże, w jakie zaangażowali się do tej pory nasi francuscy klienci to: motoryzacyjna, farmaceutyczna, usług dla biznesu i lotnicza - wyliczył.

Chodzi, jak dodał, m.in. o Grupę Michelin, która na Warmii i Mazurach zainwestowała ponad 1 mld euro, firmy Valeo czy Safran.

Francuzi, jak wskazał Kamoji-Czapiński, należą do grupy inwestorów, którzy od lat bardzo dobrze oceniają klimat inwestycyjny w Polsce, między innymi dlatego decydują o rozwoju swoich zakładów i zwiększeniu zaangażowania kapitałowego w naszym kraju.

W zeszłym roku do zwiększenia nakładów przekonaliśmy koncern PSA. Reinwestycje to blisko 30 proc. wszystkich obsłużonych przez nas projektów z Francji - zaznaczył.

Według Kamoji-Czapińskiego mimo że w ostatnich latach w portfelu PAIH pozycję umacniają firmy z Azji, to te znad Sekwany nadal należą do dziesiątki największych inwestorów obsługiwanych przez Agencję.

Z kolei szef biura PAIH w Paryżu Filip Mudyna zwrócił uwagę, że dla polskich przedsiębiorstw Francja to atrakcyjny kierunek ekspansji m.in. z powodu dużej populacji kraju i niemal trzykrotnie większej niż w Polsce siły nabywczej konsumentów.

Francja to także szósta gospodarka świata, wykazująca zapotrzebowanie na dobra inwestycyjne, usługi biznesowe i innowacyjne technologie, które z powodzeniem dostarczają również polskie firmy - powiedział. To także brama do ponad 500-milionowego rynku krajów frankofońskich, ułatwiająca dostęp m.in. do państw północnej i zachodniej Afryki - dodał.