Biznes alarmuje: koszty coraz większym problemem!

Jak wynika z Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK), w opinii przedsiębiorców od połowy 2023 r. wysokie koszty pracownicze utrudniały prowadzenie działalności bardziej niż ceny energii - poinformował w czwartek Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

Ceny energii oraz koszty pracownicze to główne bariery utrudniające prowadzenie biznesu – wynika z badań przeprowadzonych w PIE w ramach Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK). „Wprawdzie od początku 2022 r. do połowy 2023 r. ceny energii bardziej doskwierały przedsiębiorcom niż koszty pracownicze, to jednak w bieżącym roku uciążliwość ta wyraźnie się zmniejszyła” - wskazał PIE. Jak podano, średnia ocena uciążliwości (w skali 5-stopnowej) nie przekraczała poziomu 4, a w ostatnim wrześniowym odczycie wyniosła 3,5.

PIE zaznaczył, że w opinii przedsiębiorców, od połowy 2023 r. do chwili obecnej to koszty pracownicze bardziej niż ceny energii utrudniały prowadzenie działalności.

„Koszty pracownicze są najbardziej uciążliwą barierą prowadzenia biznesu w opinii firm budowlanych i TSL (po 70 proc. wskazań na silną i bardzo silną uciążliwość). Koszty pracownicze są silnie uciążliwe również dla przedsiębiorstw handlowych (63 proc. wskazań) i produkcyjnych (60 proc.)” - wskazano.

Wśród średnich i dużych przedsiębiorstw uciążliwość cen energii jako bariery prowadzenia biznesu najbardziej widoczna jest wśród firm usługowych (60 proc. wskazań na silną i bardzo silną uciążliwość) oraz produkcyjnych (53 proc.). Ceny energii są silnie uciążliwe dla połowy badanych przedsiębiorstw z branży TSL.

Natomiast w handlu i budownictwie mniej niż połowa (47 proc.) firm wskazuje na silne utrudnianie działalności gospodarczej przez ceny energii. Dla porównania, wśród średnich i dużych przedsiębiorstw uciążliwość kosztów pracowniczych, jako bariery prowadzenia biznesu, jest silniej postrzegana niż uciążliwość cen energii przez przedsiębiorstwa prawie wszystkich branż - zaznaczył PIE. Wyjątkiem są firmy usługowe, których mniej (47 proc.) wskazywało na silną i bardzo silną uciążliwość kosztów zatrudnienia niż na uciążliwość cen energii.

„Spadek udziału kosztów zużycia energii w ogólnych kosztach przedsiębiorstw jest konsekwencją m.in. wzrostu w strukturze rodzajowej kosztów udziału wynagrodzeń (o 2,0 pkt. proc.), usług obcych (o 1,7 pkt. proc.), ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń oraz pozostałych kosztów rodzajowych (po 0,6 pkt. proc.) oraz zmniejszenia się udziału zużycia materiałów (o 5,2 pkt. proc.)” - podsumował PIE.

pap

