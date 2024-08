Plan dla poczty: będzie prowadzić biznes albo usługi

Klasycznych listów i paczek będzie coraz mniej, więc musimy zachować swoją rolę pocztową, ale jednocześnie otworzyć nowe linie biznesowe, nowe działalności usługowe - tłumaczył w Katowicach prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz. Wśród rozważanych propozycji wymienił usługi gastronomiczne.

Mikosz nawiązał do przedstawionego 14 sierpnia planu transformacji firmy, który zakłada m.in. dostosowanie jej do realiów rynku i wprowadzenie programu dobrowolnych odejść, który ma objąć ponad 9 tys. osób, czyli 15 proc. załogi.

Pytany, czy plan jest rewolucją, czy ewolucją Mikosz odpowiedział, że dla Poczty Polskiej to ewolucja, ale decyzje są rewolucyjne.

Klasyczne listy i paczki pocztowe gasną, będzie ich coraz mniej, więc my musimy zachować swoją rolę pocztową, ale jednocześnie otworzyć nowe linie biznesowe, nowe działalności usługowe, po to, żeby poczta mogła nadal pełnić swoją rolę tradycyjną i tę nową, taką jak usługi finansowe, trochę sprzedaży detalicznej, usługi dla obywatela; mamy w planie bardzo dużo pomysłów na to, jak utrzymać naszą strukturę - deklarował Mikosz.