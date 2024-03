W dziedzinie energetyki biznes musi kooperować z rządem

Transformacja energetyczna, od której nie da się uciec, powinna się odbywać w atmosferze dobrej współpracy i kooperacji biznesu z rządem - podkreślali eksperci podczas IX Europejskiego Kongresu Samorządów.

Wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka, który wziął udział w panelu „Lokalne dylematy energetyczne - jak w trudnych czasach zapewnić bezpieczeństwo, odporność i zrównoważony rozwój”, podkreślił, że Polska jest państwem bezpiecznym energetycznie.

„Polska jest bezpieczna energetycznie. Natomiast swoją suwerenność energetyczną zwiększy wtedy, gdy będziemy silni tym, co produkujemy: energią z wiatru, energię prosumencką. Także wtedy, gdy stabilizując nasz system elektroenergetyczny poprzez wykorzystywanie energii jądrowej, przejdziemy od stabilnego źródła, jakim jest węgiel, do stabilnego źródła, jakim jest energia jądrowa - powiedział.

”Suwerenność energetyczna to dzisiaj tworzenie miksu energetycznego opartego na elektrowni jądrowej, która będzie budowana oraz na odnawialnych źródłach energii, które w najbliższym czasie czeka również rozwój” - dodał.

Jak mówił wiceminister Motyka, priorytetem dla rządu jest wsparcie prosumentów.

Michał Gaweł, prezes Fundacji 2.0, zwracał uwagę na rolę elektryfikacji w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego.

„Elektryfikacja ma znaczny potencjał, żeby zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne, takie lokalne przede wszystkim, i żeby zmniejszyć zależność od paliw kopalnych, głównie tych importowanych. Ale żeby tak się stało, to musimy pamiętać o kilku ważnych aspektach, jak chociażby dywersyfikacja źródeł energii. Elektryfikacja bardzo mocno opiera się na energii odnawialnej - energii wiatrowej, słonecznej, wodnej czy geotermalnej” - zaznaczył.

Jak dodał Michał Gaweł, warunkiem sukcesu jest także poprawne zdiagnozowanie potencjału dla elektryfikacji, a ten kryje się w transporcie.

„Z danych Rady Europy wynika, że ponad 25 proc. zanieczyszczeń powodują samochody, z czego 70 proc. to samochody osobowe” - wyliczał.

Istotna jest przy tym także stymulacja lokalnej gospodarki.

„Transformacja energetyczna musi się odbywać poprzez współpracę biznesu z rządem, tak aby lokalne przedsiębiorstwa na niej korzystały, czyli żeby powstawały firmy, które zadbają o całą infrastrukturę wytwarzania tej energii, pozyskiwania, magazynowania i dostarczania do odbiorców indywidualnych, do rolnictwa, przemysłu, do małego i dużego biznesu - wskazał. - Finalnie skorzysta z tego przysłowiowy Kowalski” - podkreślił prezes Fundacji 2.0.