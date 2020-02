MC: 8,1 mld euro na program "Cyfrowa Europa"

8,1 miliarda euro - to budżet unijnego programu „Cyfrowa Europa” (Digital Europe Programme), który ruszy w 2021 r. Jego celem jest finansowe wsparcie transformacji cyfrowej europejskich społeczeństw i gospodarek - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Program ma zapewnić finansowanie dla projektów w obszarach takich jak: rozwój sztucznej inteligencji, superkomputerów, zaawansowanych umiejętności cyfrowych oraz cyberbezpieczeństwo. Jego kształt i implementacja były jedną z kwestii, które minister cyfryzacji Marek Zagórski poruszył podczas piątkowych spotkań z kierownictwem instytucji unijnych.

Minister Zagórski spotkał się z wiceprzewodniczącą KE Margrethe Vestager, odpowiedzialną za obszar cyfrowy oraz politykę konkurencji. Szef MC rozmawiał także z Roberto Violą - dyrektorem generalnym ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej (DG Connect) oraz z Polakami zatrudnionymi w instytucjach unijnych. Głównymi tematami piątkowej wizyty ministra to sieć 5G, przyszły Kodeks Usług Cyfrowych, cyberbezpieczeństwo, rozwój infrastruktury sieciowej oraz nowy budżet UE - podano w komunikacie.

Wzmocnienie cyfrowych fundamentów jest kluczowe dla rozwoju naszego kraju. Realizujemy to m.in. poprzez zapewnienie szerokiego dostępu do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne e-usługi publiczne oraz stałe podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa. To główne cele, jakie postawiliśmy przed Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa i chcemy kontynuować te działania w kolejnych latach” - zapowiedział. „Ważne, aby środki z programów centralnych i krajowych mogły wzajemnie wspierać realizację wspólnych celów - dodał.

Minister cyfryzacji podczas piątkowych spotkań w Brukseli przedstawił również polskie spojrzenie na kwestie budowy, rozwoju i zapewnienia bezpieczeństwa sieci piątej generacji.

Zależy nam na zwiększeniu znaczenia dyrektywy NIS, dotyczącej bezpieczeństwa sieci i informacji” - powiedział szef MC. „W kontekście sieci 5G jesteśmy zdania, że podejście do jej cyberbezpieczeństwa powinno być skoordynowane w całej Unii Europejskiej, niezależnie, że działania i perspektywa poszczególnych państw mogą się różnić” - wyjaśnił.

Resort podał też, że kolejnym poruszonym w Brukseli tematem były przyszłe prace Komisji Europejskiej nad ramami regulacyjnymi dla usług cyfrowych w Unii, a w szczególności platform internetowych. To tzw. europejski Kodeks Cyfrowy (Digital Services Act). Polska chce zapewnienia użytkownikom internetu większego zakresu praw, m.in. by byli właścicielami swoich danych na portalach społecznościowych oraz by użytkownicy social mediów byli traktowani jako konsumenci, w pełnym tego słowa znaczeniu.

Chciałbym, aby tegoroczne - organizowane przez Polskę - światowe Forum Zarządzania Internetem było okazją do dyskusji nad kształtem internetu z globalnej perspektywy. Nasze wspólne, europejskie podejście ma możliwość stania się standardem dla społeczności międzynarodowej. Tak jak miało to miejsce w przypadku RODO - powiedział minister Zagórski na spotkaniu z Margrethe Vestager, wręczając jej zaproszenie do udziału w tym ważnym wydarzeniu.

SzSz(PAP)