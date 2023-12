Sztuczny umysł zacznie z nami dyskusje? Już za chwilę

Sztuczna inteligencja, to temat który w ostatnich miesiącach i tygodniach nie schodzi z czołówek największych tytułów na świecie. Rozwój procesów tzw. generatywnej SI sprawił, że dziś o zjawisku debatują nie tylko badacze i naukowcy z różnych dziedzin, ale także wszechpotężni właściciele korporacji z branży IT, którzy we współczesnej rzeczywistości mają status równy celebrytom