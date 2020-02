W Rosji wykupiono trzy letni zapas maseczek

Główny Urząd Statystyczny poinformował o inflacju w kwietniu. Licząc miesiąc do miesiąca inflacja wyniosła 0,4 proc., a rok do roku, ceny wzrosły o 0,8 proc. Tymczasem rynek szacował wzrostu cen na poziomie 0,7 proc. Jest to najniższy poziom od 7 lat.