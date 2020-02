Polacy wracają do kraju. Brexit może to przyspieszyć

Gdyby oceniać trend powrotów Polaków do kraju po liczbie zleceń usług przeprowadzkowych mielibyśmy powody do zadowolenia. Od 2015 roku trwa bowiem trend powrotów do kraju z emigracji. W 2019 ta tendencja jeszcze się nasiliła. Powroty do kraju stanowiły aż 77 proc. wszystkich zleceń przeprowadzkowych między Polską i innymi krajami.

Przeprowadzka krajowa kosztowała średnio 619 zł, za to międzynarodowa około 2219 zł. Zaobserwowany wzrost cen przeprowadzek w stosunku do 2018 roku wynosi ok. 15 proc. O trendach przeprowadzkowych Polaków mówi najnowszy raport Clicktrans.pl – polski serwis aukcji transportowych.

Raport Przeprowadzki 2019 oparty jest na ponad 28 tys. zleceń przeprowadzkowych opublikowanych w serwisie Clicktrans.pl w latach 2011-2019.

Tegoroczna edycja pokazuje, że Wielka Brytania, Niemcy i Holandia są w czołówce krajów, do których najczęściej się przeprowadzamy bądź z nich wyprowadzamy.

Co więcej, wśród zleceń między Polską i Wielką Brytanią wyraźnie widać przewagę powrotów do kraju nad wyprowadzkami za granicę.

W 2015 roku powroty do kraju stanowiły 55 proc. przeprowadzek między Polską i UK, a w 2019 wyprowadzki do kraju stanowiły już prawie 90 proc. zleceń przeprowadzkowych na trasie między Polską i UK.

Od 2015 rośnie przewaga powrotów do kraju z Wielkiej Brytanii nad przeprowadzkami w tym kierunku. Obecny rok pokaże, czy Brexit, który po długim czasie negocjacji stał się faktem, w jeszcze większym stopniu zmusi Polaków do powrotu z emigracji – mówi Michał Brzeziński, CEO Clicktrans.

Odwrotną sytuację widać na trasach między Polską a Hiszpanią. W 2019 roku wyprowadzki z Polski do Hiszpanii stanowiły 57,5 proc. zleceń przeprowadzkowych między tymi krajami. Oznacza to, że więcej osób wyprowadziło się do Hiszpanii niż wróciło z niej do kraju.

Ile kosztuje przeprowadzka?

Przeprowadzka krajowa w 2019 kosztowała średnio 619 zł, co oznacza wzrost ceny o 15 proc. w porównaniu do zeszłego roku. Z kolei za przeprowadzki międzynarodowe Polacy płacili średnio 2203 zł przy wyprowadzce z Polski (17 proc więcej) i 2224 zł przy powrocie do kraju (15 proc. więcej). Wyższe ceny transportu nie są zaskoczeniem ze względu na rosnącą inflację i generalny wzrost cen towarów i usług.

Najwięcej przeprowadzek na terenie Polski było organizowanych do województwa mazowieckiego (27,1 proc.). Na drugim miejscu uplasowało się pomorskie (12,8 proc.). Za to łączny udział Warszawy w przeprowadzkach i wyprowadzkach na terenie kraju wyniósł niemal 42 proc.

Mimo iż duże miasta mają największy udział w przeprowadzkach krajowych, to większość z nich, w tym Warszawa, mają ujemny bilans przeprowadzek, co oznacza, że więcej osób wyprowadziło się z tych miast niż się do nich przeniosło.

Wśród miast najpopularniejszych pod kątem liczby zlecanych przeprowadzek drugi rok z rzędu tylko Gdańsk ma dodatni bilans przeprowadzek.

„Raport Przeprowadzki 2019” to czwarta edycja raportu na temat przeprowadzek Polaków na terenie Europy. Raport został opracowany na podstawie ponad 28 tys. zleceń użytkowników serwisu Clicktrans.pl dotyczących przeprowadzek w latach 2011-2019.

opr.gr