Mocna ofensywa grypy

W Polsce w pierwszych dwóch tygodniach lutego odnotowano 200 194 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz cztery zgony z powodu tej choroby - wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.

„W okresie od 1 do 15 lutego 2020 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 200 194 zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę. Średnia dzienna zapadalność wynosiła 65,2 na 100 tys. ludności. Odnotowano cztery zgony z powodu grypy” - podał w środę Instytut.

W niedzielę NIZP-PZH informował, że w pierwszym tygodniu lutego odnotowano 193 482 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę oraz dwa zgony z powodu tej choroby. Według Instytutu, średnia dzienna zapadalność wynosiła wówczas 72 osoby na 100 tys. ludności.

NIZP-PZH podał w niedzielę także, że dotychczasowy przebieg narastania zapadalności i podejrzeń grypy nie odbiega od sytuacji w ostatnich dwóch sezonach (2017/18) i (2018/19). Utrzymuje się na wysokim poziomie. Jednak od początku 2020 roku mamy niższą liczbę zgłoszeń (tydzień do tygodnia w odniesieniu do lat ubiegłych), który - jak zaznaczają eksperci - powinno się interpretować jako nieznaczne opóźnienie typowego dla stycznia i lutego trendu wzrostowego zachorowań, a nie jego zauważalne obniżenie się. Z tego względu, ostrzegają dalej, należy oczekiwać dalszego wzrostu liczby zgłoszeń. Zaznaczają też, że najwyższa zapadalność na grypę wystąpiła u dzieci w wieku 0-4 lata i osób w wieku 5-14 lat, natomiast najniższa w wieku 65 plus, co może wskazywać na korzystne działanie szczepień ochronnych z refundacją oraz w ramach programów samorządowych.

Specjaliści przekonują, że dobrym sposobem zapobiegania infekcjom i powikłaniom powodowanym przez wirusy grypy są szczepienia. Niezwykle istotne, jak podkreślają eksperci, jest także przestrzeganie zasad higieny, m.in. częste mycie rąk oraz kichanie i kasłanie w zgięcie łokciowe. Dzięki temu dłonie nie zostaną skażone wirusem i chory nie przeniesie go na inne osoby.

W miejscach publicznych i w środkach transportu należy unikać niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia. Lekarze radzą, aby zadbać o kondycję fizyczną i właściwą dietę, co ma znaczący wpływ na odporność.

Wizyta u lekarza jest zalecana przy wystąpieniu objawów takich, jak: gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła lub duszność. W razie podejrzenia lub rozpoznania grypy nie należy chodzić do pracy i pozostać w domu. Zmniejsza to ryzyko groźnych powikłań i ogranicza rozprzestrzenianie się choroby.

