Orlen złożył wniosek do KE ws. przejęcia Energi

PKN Orlen złożył do Komisji Europejskiej wniosek dotyczący zgłoszenia koncentracji ws. planowanego przejęcia kontroli nad Energą - poinformował w środę płocki koncern. Jak dodano, wniosek ten inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.

ORLEN informuje, że 26 lutego 2020 roku złożył do Komisji Europejskiej wniosek stanowiący zgłoszenie koncentracji („Wniosek”) w związku z planowanym przejęciem przez Spółkę kontroli nad ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku” - poinformował w komunikacie PKN Orlen.

Płocki koncern dodał, że „oprócz przedstawienia stron oraz założeń transakcji, we wniosku opisano działalność stron na określonych rynkach właściwych oraz przedstawiono argumentację dotyczącą wpływu transakcji na konkurencję na tych rynkach”.

Zaznaczono, że uzyskanie przez PKN Orlen decyzji Komisji Europejskiej jest jednym z warunków ogłoszenia wezwania do zapisów na sprzedaż wszystkich akcji Energi.

W grudniu zeszłego roku Orlen wezwał do sprzedaży wszystkich 414.067.114 akcji Energi, po 7 zł za sztukę. Zarząd Energi w swoim stanowisku dotyczącym wezwania ocenił, że cena 7 zł za akcję odpowiada wartości godziwej spółki. Zapisy w wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi trwają od 31 stycznia do 9 kwietnia. Płocki koncern oczekuje, że decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia Energi zapadnie w pierwszym kwartale br.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował niedawno, że Skarb Państwa chciałby, by cena w wezwaniu Orlenu na Energę była wyższa.

Chcielibyśmy, żeby było więcej, ale na razie trwają analizy i o wycenie Energi będziemy mogli mówić po ich zakończeniu - powiedział wicepremier.

W połowie lutego spółki Enea i Energa, mające po 50 proc. udziałów w projekcie budowy 1000 MW bloku na węgiel kamienny Ostrołęka C ogłosiły zawieszenie finansowania inwestycji na 90 dni. W związku z tym wykonawcy otrzymali polecenie zawieszenia wszystkich prac w ramach kontraktu na budowę Ostrołęki C. Energa informowała też, że analizy dotyczące Elektrowni Ostrołęka C zakończą się 7 maja br.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, już po decyzji o zawieszeniu budowy Ostrołęki C, mówił, że Orlen, jako podmiot, który ogłosił wezwanie na akcje Energi, analizuje różne warianty tego projektu.

Nie mamy wątpliwości, że inwestycja w Ostrołęce będzie realizowana. Analizujemy jednak różne warianty tego projektu, tak aby wpisywały się w strategię Orlenu - mówił.

Jacek Sasin wskazywał ponadto, że decyzja o wyborze paliwa dla Ostrołęki C zapadnie przed końcem wezwania PKN na Energę.

SzSz(PAP)