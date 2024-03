Połączenie Orlenu z PGNiG coraz bliżej

Orlen zawarł umowę na sprzedaż spółce Gas System udziałów w Gas Storage Poland, operatorze systemu magazynowania gazu ziemnego. Spełniony został więc warunek połączenia Orlen i PGNiG wskazany przez prezesa UOKiK - podał koncern.

W lutym na zbycie udziałów zgodzili się akcjonariusze Orlenu.

„Orlen podpisał umowę sprzedaży udziałów w spółce Gas Storage Poland. Tym samym spełniony został warunek połączenia Orlen i PGNiG wskazany przez prezesa UOKiK” - poinformował w piątek koncern. Zaznaczył jednocześnie, że „zawarta umowa dotyczy zbycia wyłącznie operatora systemu magazynowania, natomiast same magazyny pozostają własnością Grupy Orlen”.

Orlen sprzeda Gas Storage Poland

Nabywcą udziałów w Gas Storage Poland jest należący do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego, spółka Gaz-System. Ich przejęcie wymaga jeszcze zgody prezesa UOKiK na koncentrację - podkreślił koncern w komunikacie. Ocenił przy tym, że „transakcja jest kolejnym ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski”.

Orlen przypomniał, że umowę zawartą z Gaz-System poprzedziła w lutym zgoda akcjonariuszy koncernu na zbycie 100 proc. udziałów w spółce Gas Storage Poland, która jest operatorem systemu magazynowania gazu ziemnego - operator udostępnia pojemności i moce instalacji magazynowych wszystkim uczestnikom rynku usług magazynowania gazu.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Austrii. Rozwija jednocześnie segment wydobywczy węglowodorów, ropy i gazu, segment petrochemiczny oraz odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W 2023 r. zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem do końca dekady koncern planuje zainwestować ponad 320 mld zł.

Michał Budkiewicz (PAP)/bz

