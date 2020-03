Co zmieni nowa generacja konsol

Branża gier coraz bardziej się zmienia, zaś rok 2020 może być dla niej przełomowy. Kolejna generacja konsol z pewnością będzie najbardziej zaawansowana w historii segmentu. Może też być… ostatnią – analizuje w „Gazecie Bankowej” Arkady Saulski

Obecna, ósma generacja konsol powoli zmierza do finału swego żywota, by już pod koniec 2020 roku ustąpić miejsca kolejnej – dziewiątej. Jednak, jak łatwo zaobserwować, obecne konsole: należąca do Sony Playstation 4, pochodząca z Microsoftu X–Box One oraz wypuszczony przez Nintendo Switch – wcale nie chcą tak łatwo opuścić tronu.

Wpływ mają na to specyfikacje techniczne. Choć obecne konsole swoje premiery (z wyjątkiem Switcha) miały w roku 2013 to ich możliwości nadal są bardzo duże. Na tyle duże, iż wielu komentatorów zadaje pytania o sensowność tak szybkiego wypuszczania kolejnej generacji. Czy nie lepiej w pełni wykorzystać możliwości sprzętu, który jest na rynku, zamiast wymuszać na twórcach gier stosowanie nowej, nieznanej i co gorsza – drogiej technologii produkcji? (…)

Starzy giganci, młodzi kontestatorzy

Wydawać by się mogło, iż w wyścigu o prymat w kolejnej generacji, który rozpocznie się pod koniec bieżącego roku wezmą udział przede wszystkim Sony i Microsoft, w mniejszym zaś stopniu japońskie Nintendo. Byłoby to jednak wrażenie błędne, bowiem do starcia dołączają też nowi zawodnicy. (…)

Oblicze gamingu zmieni się bowiem dzięki superszybkiemu internetowi 5G. Zarówno Sony jak i Microsoft pośrednio przyznają, iż ich konsole – choć potężne – będą w długiej perspektywie konstruowane pod tego rodzaju technologię. Rośnie jednak konkurencja.

Google niedawno zaprezentował technologię Stadia, zdolną do wykonania właśnie tych zadań o których tu wspominamy. Niestety – ze względu na zakres technologii (Google z jakichś przyczyn skupił się na mobilności gamingu i na smartfonach) Stadia na obecną chwilę jest może nie martwa, ale na pewno – zamrożona. Własne propozycje ma też producent kart graficznych Nvidia – ich technologia może być nawet bardziej zaawansowana względem tego co proponuje Google.

Jednak te nowinki wymagają czasu i cierpliwości graczy. Obecnie bowiem mamy powtórkę sytuacji z 2013 roku – konsole bieżącej generacji nadal są potężne, a ich moc – nie do końca wykorzystana. Owszem, nowa technologia wesprze konstruowanie tzw. żyjących światów (czyli obszarów w grze w których dynamicznie działają postacie niekontrolowane przez gracza, bez jego udziału) – ta technologia ma zaprezentować swoje możliwości w polskiej grze „Cyberpunk 2077”, lecz już teraz widać było pewien zakres jej możliwości w „Red Dead Redemption 2”, grze, która ukazała się w… 2018 roku!

Co więcej, według danych zebranych przed nadchodzącą wielkimi krokami Game Developers Conference, największej imprezy dla twórców gier, zaledwie 12 proc. firm tworzy obecnie nowe tytuły tylko na konsole następnej generacji. Większość koncernów i producentów jeszcze przez kilka najbliższych lat będzie tworzyć swoje tytuły zarówno na dziewiątą… jak i na ósmą generację. Zmiany dotyczyć mają jedynie grafiki.

Po co więc brnąć w plany wypuszczenia nowej generacji w 2020 roku, zapyta ktoś. Rzeczywiście, trudno znaleźć tu racjonalne przesłanki. Technologia urządzeń dziewiątej generacji nadal jest w fazie prototypowej, zaś Sony nawet nie ujawniło jeszcze wyglądu konsoli (wyciekł jedynie wizerunek modelu deweloperskiego). Dość powiedzieć, że największe, zapowiedziane premiery gier, takich jak „Cyberpunk 2077” będą obejmować przede wszystkim… konsole bieżącej generacji! O ile więc twórcy nie zaprezentują żadnych nowych, porywających tytułów, może się okazać, że dziewiąta generacja będzie po prostu tylko bardzo drogim gadżetem…

Jeśli tak się stanie, to czy kolejna generacja konsol będzie ostatnią? Otóż, opinie takie pojawiają się zwłaszcza przy okazji dyskusji o streamowaniu danych. Nowe konsole mają działać w długim okresie, jako się rzekło, jako odpowiednik routerów z aktualizowanym co jakiś czas oprogramowaniem, poprawiającym osiągi. Czy tak będzie w istocie? (…)

Arkady Saulski

