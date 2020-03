Tygodnik "Sieci": Kobiety prawicy na celowniku

W nowym numerze tygodnika „Sieci” Dorota Łosiewicz pisze o brutalnych atakach lewicy i jej mediów na kobiety z prawej strony sceny politycznej. Dziennikarka zastanawia się skąd bierze się ta nienawiść i sprzeciwia się szowinizmowi opozycji. Aleksandra Rybińska opisuje teorie spiskowe dotyczące koronawirusa, które licznie pojawiają się w mediach. Marek Pyza i Marcin Wikło analizują zachowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza w kampanii prezydenckiej i odnoszą się do wystąpienia jego żony. Redaktor Jakub Augustyn Maciejewski prześwietla strategię kandydata tęczowej międzynarodówki, Roberta Biedronia. Nowe wydanie tygodnika „Sieci” dostępne od poniedziałku 9 marca.

Dorota Łosiewicz porusza kwestię ataków na kobiety związane z prawicą. Wskazuje, że z jednej strony Małgorzata Kidawa-Błońska mówi: „Hejt, nienawiść – złe słowa weszły w nasze życie, stały się codziennością” oraz „Nie może być na to zgody, stawiamy temu wielki odpór i sprzeciw”. Z drugiej jednak strony ta sama kandydatka pytana na konferencji prasowej o fizyczne ataki na wolontariuszy zbierających podpisy pod listami Krzysztofa Bosaka i Andrzeja Dudy nie chce nikogo potępiać […]. Podobnie często i chętnie o umiar apeluje lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Te apele postanowiła zignorować jego małżonka, bezpardonowo atakując pierwszą damę Agatę Kornhauser-Dudę.

Łosiewicz zauważa, że żona obecnej głowy państwa dzielnie radzi sobie z tą sytuacją. Agata Kornhauser-Duda ze spokojem robi to, co założyła sobie na początku kadencji męża. Nie daje się wciągać w polityczną awanturę. Dużo jeździ po kraju, nie tylko z mężem. W tekście znajdziemy też cytat z wypowiedzi Elżbiety Rafalskiej: – Feministki tworzą taką rzeczywistość, że wszystkie kobiety prawicy lub po prostu te, które mają inne niż one poglądy, to gorsza kategoria kobiet […]. My się potrafimy obronić. Warto, żeby nasi polityczni oponenci zapamiętali, że mamy prawo do własnych poglądów, do własnych wyborów, do osobistej wolności […]. Niech się wreszcie od nas odczepią! Jesteśmy tak samo dobrze wykształcone, zaradne, mamy tylko inne poglądy. I to jest nasza największa zbrodnia. Na szczęście nie tak łatwo nas wystraszyć. I raczej nie poddamy się presji, że jak zmienimy swoje poglądy, to staniemy się fajniejsze, modniejsze i ładniejsze – żartuje była minister.

Z artykuły Aleksandry Rybińskiej dowiemy się jakie rewelacje serwują nam media w sprawie koronawirusa. Jedną z najpopularniejszych teorii jest ta o wycieku z laboratorium w Wuhanie. Według jej głosicieli, koronawirus to część elementu tajnego chińskiego programu rozwijania broni biologicznej. Zwolennicy tej tezy to m.in. senator Tom Cotton i dziennikarz Rush Limbaugh. Według tego ostatniego COVID-19 to wynalazek, za pomocą którego Chińczycy chcą wywołać medialną histerię w celu „obalenia prezydenta USA Donalda Trumpa”. Biolog molekularny Richard H. Elbright z uniwersytetu Rutgers postawił natomiast tezę, że choć nic nie wskazuje na to, że koronawirus stanowi broń biologiczną, to i tak „mógł uciec z jednego z chińskich laboratoriów”.

Marek Pyza i Marcin Wikło komentują aktualny kierunek kampanii kandydata na prezydenta z PSL-u. Władysław Kosiniak-Kamysz jako pierwszy z licznych liderów Koalicji Europejskiej zrozumiał, że tylko samodzielnie, a nie w sojuszu z turboliberałami i tęczową lewicą może odbudować pozycję swojej partii. Zawarł pakt z Pawłem Kukizem i ostatnimi stojącymi przy nim druhami, wykręcił niezły wynik w wyborach parlamentarnych i idzie za ciosem - czytamy.

Jakub Augustyn Maciejewski komentuje bieżące zwroty w karierze politycznej Roberta Biedronia. Robert Biedroń wie, jak cynicznie przyspieszyć swoją karierę, także kosztem ludzi walczących o tę samą sprawę. Nawet wśród lewicowych wyborców złamanie przez lidera Wiosny danego słowa budzi oburzenie. Przecież kandydując ostatnio do Parlamentu Europejskiego, polityk zapewniał, że zrzeknie się ewentualnego mandatu, umożliwiając tym samym prof. Monice Płatek zajęcie miejsca w tym unijnym gremium. Tak się jednak nie stało, co do dziś wypominają w komentarzach na portalach społecznościowych sympatycy Lewicy.

Robert Gliński opowiada o wartościach, które niesie jego nowy film. Z wartościami duchowymi, moralnymi, które nie przemijają, nie starzeją się tak jak inne sfery naszego życia. Z postawą, w której wyraźnie zaznaczonym priorytetom towarzyszy otwartość, tolerancja. I miłość, ale rozumiana bardzo szeroko. Jako miłość do drugiego człowieka. Wymagająca tolerancji, akceptacji, a często też bardzo trudnego przebaczenia. Pojawia się w naszym filmie także wątek prawdy, która oczyszcza, wyzwala, daje duchową wolność.

W tygodniku przeczytać można również komentarze bieżących wydarzeń pióra Stanisława Janeckiego, Jana Rokity, Wiktora Świetlika, Krzysztofa Feusette, Bronisława Wildsteina czy Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej.

