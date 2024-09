W tygodniku „Sieci”: Ścigani

W najnowszym numerze „Sieci” szokująca prawda, jak za rządów Donalda Tuska traktowana jest opozycja i środowiska patriotyczne. Masowe zatrzymania, areszty wydobywcze, wielogodzinne przeszukania w domach, konfiskata prywatnych dokumentów i urządzeń elektronicznych. Upokarzanie i doprowadzanie całych rodzin do traumy – wylicza Marek Pyza na łamach tygodnika.

Artykuły z bieżącego wydania dostępne w ramach subskrypcji Sieci Przyjaciół: https://wpolityce.pl/tygodniksieci/wydanie-biezace.

Polską opinię publiczną co chwilę wstrząsają informacje o brutalnych akcjach ABW wobec środowisk patriotycznych, prawicowych. Rewizje, aresztowania, konfiskaty, bezwzględne traktowanie zatrzymanych i ich rodzin, wielogodzinne przesłuchania – to wszystko staje się standardem działań bodnarowskich służb. Marek Pyza w artykule „Puk, puk! Kto tam? Uśmiechnięta Polska!” podaje najgłośniejsze przykłady działań ABW, z których najjaskrawszy dotyczy byłego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry i jego rodziny.

Przeszukanie ich domu trwało prawie 24 godziny. Drobiazgowość i długość tych czynności była bezprecedensowa, podobnie jak zakrywanie domowych kamer. Chodziło wszak o czynność jawną, a nie operacyjną. Na dodatek odbywało się w czasie, gdy Ziobro przebywał na intensywnym leczeniu onkologicznym. – Prowadzący czynności wiedzieli, że mąż przeszedł ciężką operację wycięcia 20 cm przełyku, miał jeszcze świeże rany i żeby wytrzymać przeszukanie, przyjmował najsilniejsze leki przeciwbólowe, jakie istnieją. Moim zdaniem ktoś wywierał na nich presję, Bodnar lub Tusk. Były dramatyczne momenty, gdy mąż zwijał się z bólu, jednak zachowywał się bardzo twardo, w przeciwieństwie do niektórych znanych osób, które w czasie przeszukań mdlały. Z powodu tej brutalnej napaści na nasz dom musieliśmy przerwać leczenie męża – wyjaśnia żona byłego ministra sprawiedliwości Patrycja Kotecka-Ziobro.

Marek Pyza zwraca uwagę, że tego rodzaju akcje na niespotykaną wcześniej skalę są obliczone również na przygotowanie nagonki medialnej. Bo jak nazwać akcję przeszukania domu Roberta Bąkiewicza, byłego szefa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i siedziby organizacji przed zbliżającym się świętem 11 listopada?

Hanna Dobrowolska, polonistka, autorka podręczników szkolnych oraz współzałożycielka Ruchu Ochrony Szkoły w rozmowie z Dorotą Łosiewicz („MEN celowo niszczy polską oświatę”) wyjaśnia, dlaczego powołany został Ruch Ochrony Szkoły.

To jest wielkie przedsięwzięcie obejmujące całą Polskę. Głównym celem tego szerokiego ruchu społecznego jest sprzeciw wobec zagrożenia dla autonomii polskiej oświaty w kontekście zmian, które zachodzą w Unii Europejskiej. Mam na myśli plan utworzenia europejskiego obszaru edukacji. Sprzeciwiamy się też erozji polskiej szkoły, do której prowadzi tzw. inkluzja, czyli edukacja włączająca. (…) To zresztą tendencja ogólnoświatowa, której skutkiem jest spadek poziomu kształcenia uczniów – mówi Hanna Dobrowolska. Jednym z tematów, który budzi w ostatnich dniach wiele kontrowersji – i który podjął także Ruch Ochrony Szkoły – to ograniczenia podstawy programowej o 20 proc.