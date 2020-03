UE opuściła Włochów - pomogły... Chiny!

Na lotnisku w Rzymie wylądował w czwartek późnym wieczorem samolot z Szanghaju z pomocą dla Włoch zmagających się z epidemią koronawirusa. Wsparcie to zostało uzgodnione przez szefów dyplomacji obu krajów Luigiego Di Maio i Wanga Yi.

Z Chin przysłano transport wentylatorów, respiratorów, elektrokardiografów oraz dziesiątki tysięcy maseczek ochronnych i innych urządzeń medycznych.

Samolotem chińskich linii przybyło też 9 lekarzy-specjalistów od chorób zakaźnych.

Pomoc tę zorganizowały chiński i włoski Czerwony Krzyż.

Część przysłanego sprzętu zostanie rozdzielona wśród wolontariuszy, zaangażowanych w działania w związku z kryzysem epidemiologicznym.

Bilans koronawirusa we Włoszech to 1016 zmarłych zakażonych i 15 tysięcy potwierdzonych przypadków.

Prezydent upomina UE

Prezydent Sergio Mattarella upomniał Unię Europejską - tak włoska prasa podsumowuje w piątek krótkie oświadczenie wydane przez niego w kolejnym dniu zmagań z lawinowo szerzącym się koronawirusem. „Włochy są same”- podkreśla dziennik „Il Messaggero”.

Wszystkie gazety przytoczyły oświadczenie szefa państwa opublikowane w czwartek wieczorem przez Pałac Prezydencki w Rzymie: „Włochy przechodzą przez trudny okres, a ich doświadczenie w zwalczaniu szerzenia się koronawirusa będzie prawdopodobnie przydatne dla wszystkich państw Unii Europejskiej”.

„Oczekuje się zatem, nie bez powodu, przynajmniej we wspólnym interesie, inicjatyw solidarności, a nie kroków, które mogą utrudnić działania”- napisał prezydent Mattarella.

Jego słowa oceniane są w mediach jako „interwencja” i stanowczy apel do UE, by ułatwiła Włochom przede wszystkim prowadzenie takiej polityki budżetowej aby by mogli uporać się z kryzysem.

