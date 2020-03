Nowa usługa InPost Abonamenty!

InPost Abonamenty to usługa, która stanowi odpowiedź na potrzeby firm działających w branży e-commerce. Na czym polega?

InPost Abonamenty – odpowiedź na potrzeby twojego biznesu

Dawniej wyłącznie nieliczni decydowali się na zamawianie produktów za pośrednictwem internetu. Czasy się jednak zmieniają i wraz z upływem lat coraz większa liczba klientów zaczęła przekonywać się do wspomnianego sposobu zawierania transakcji. A dziś? Obecnie zdecydowana większość osób nie wyobraża już sobie funkcjonowania bez możliwości zamawiania rodzaju produktów za pośrednictwem globalnej sieci. Nic zatem dziwnego, że z roku na rok coraz większa ilość firm decyduje się na otwarcie własnego sklepu internetowego. W teorii prowadzenie tego typu biznesu wydaje się niezwykle proste i bezproblemowe. A jak jest w praktyce? W rzeczywistości obsługa zamówień płynących z założonej platformy sprzedażowej stanowi spore wyzwanie. Klienci oczekują bowiem zarówno wysokiej jakości produktów dostępnych w niskich cenach, jak i sprawnej logistyki zapewniającej możliwość komfortowego nabywania wybranych produktów. I o ile zagwarantowanie wspomnianej, wysokiej jakości i konkurencyjnej ceny nie stanowi dużego wyzwania, o tyle zapewnienie szybkiej i bezpiecznej logistyki nie jest już takie proste. Sprawę z tego faktu doskonale zdaje sobie marka InPost, czyli lider w oferowaniu nowoczesnych usług logistycznych, będący jednocześnie pierwszą firmą w Polsce, która stworzyła sieć Paczkomatów - samoobsługowych punktów nadania i odbioru paczek, czynnych 24/7. Z myślą o potrzebach przedsiębiorców branży e-commerce, InPost wprowadził na rynek nową usługę czyli InPost Abonamenty.

Kurier i Paczkomat w jednej umowie!

InPost Abonamenty to przede wszystkim jedna, stała umowa dla przesyłek kurierskich i paczkomatowych, gwarancja stałej ceny i ekspresowa dostawa (aż 95% przesyłek zostaje dostarczona do klienta już następnego dnia). Jak to możliwe?

Najnowsza usługa firmy InPost stworzona z myślą o potrzebach branży e-commerce, stanowi odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców prowadzących własny sklep internetowy. Jeszcze do niedawna firmy pragnące zaoferować swoim klientom możliwość przesłania zamówienia za pośrednictwem kuriera lub Paczkomatu, zmuszone były do wykupienia dwóch różnych usług. Dodatkowy problem stanowiła zmieniająca się każdego miesiąca cena. Na szczęście to już przeszłość! Decydując się na skorzystanie z usługi InPost Abonamenty otrzymujesz jedną umowę i gwarancję stałej ceny przez cały okres jej trwania. Co więcej, w abonamencie Multi Firma możesz wysyłać paczki już od 7,86 zł!

InPost Abonamenty łączy w sobie dwie usługi: paczki kurierskie oraz paczkomatowe. W praktyce oznacza to zatem, że wspomniane rodzaje przesyłek obsługiwane są w ramach jednego abonamentu. A to dopiero początek korzyści! Bez względu na to, na który abonament się zdecydujesz, zawsze możesz powiększyć go w przyszłości tym samym dopasowują do potrzeb swojego biznesu. Gdzie jest haczyk? Bez obaw! Wybór konkretnego abonamentu nie jest związany z żadnymi ukrytymi kosztami. Z chwilą przekroczenia limitu paczek, każda kolejna przesyłka będzie cię kosztować dokładnie tyle, ile w cenniku. Co więcej, decydując się na konkretny abonament otrzymasz możliwość skorzystania z usługi COD (przesyłki za pobraniem) w promocyjnej cenie.

InPost Abonamenty to:

• Jedna umowa uwzględniająca abonamenty kurierskie oraz paczkomatowe,

• Gwarancja stałej ceny na czas trwania umowy,

• Ekspresowa dostawa - aż 95% przesyłek jest dostarczana do klienta już następnego dnia,

• Możliwość elastycznego dopasowania abonamentu do aktualnych potrzeb biznesu,

• Wygoda – bezpłatny odbiór przesyłki przez kuriera i promocyjna cena na paczki pobraniowe,

• Opieka posprzedażowa.

Ile kosztuje przesyłka kurierska czyli abonament dopasowany do potrzeb twojego sklepu Niezaprzeczalną zaletą InPost Abonamenty jest możliwość dopasowania opisywanej usługi do potrzeb prowadzonego biznesu. Co masz do wyboru? Możesz wybierać spośród abonamentów na 24 lub 12 miesięcy.

Abonamenty na 24 miesiące:

• Mini Firma 300 – to abonament dedykowany potrzebom firm, które dopiero rozpoczynają działalność w branży e-commerce. Mini Firma 300 to jedna umowa, stała cena przez cały okres jej trwania oraz możliwość miesięcznej wysyłki od 20 do 50 paczek. Koszty przesyłki paczkomatowej rozpoczynają się już od 8,58 zł, a kurierskiej od 11,23 zł.

• Maxi Firma 1200 – to usługa przeznaczona dla doświadczonych przedsiębiorców działających w branży e-commerce. Abonament umożliwia miesięczną wysyłkę od 100 do 200 paczek w stałej cenie przez cały okres trwania umowy. W Maxi Firma 1200 koszty wysyłki paczki paczkomatowej rozpoczynają się już od 8,10 zł, a kurierskiej od 10,28 zł! Abonamenty na 12 miesięcy:

• Mini Firma 300 – ten typ abonamentu posiada wszystkie zalety Mini Firma 300 na 24 miesięcy z tą różnicą, że koszty wysyłki paczki paczkomatowej rozpoczynają się od 8,94 zł, a paczki kurierskiej od 11,70 zł.

• Maxi Firma 1200 – abonament Maxi Firma 1200 na 12 miesięcy (podobnie zresztą jak opisana powyżej Mini Firma 300 na 12 miesięcy) również posiada wszystkie zalety swojego odpowiednika na 24 miesięcy, jednak w tym przypadku koszty wysyłki paczki paczkomatowej rozpoczynają się od 8,44 zł, a paczki kurierskiej od 10,71 zł.

Opisane powyżej typy usługi InPost Abonament to tylko wybrane z wielu, dostępnych pakietów. Już dziś wejdź na stronę marki InPost i poznaj wszystkie Abonamenty Kurierskie i Paczkomatowe. Wysyłaj paczki w sposób szybki, tani oraz bezpieczny i ciesz się z otrzymanych korzyści.