Własny sklep internetowy – jak wybrać zaufanego dostawcę sklepu w abonamencie?

Decydując się na własny sklep internetowy w abonamencie, stajesz przed wyborem odpowiedniego dostawcy usługi. Sama platforma nie wystarczy, aby odnieść sukces w sprzedaży online. Potrzebujesz dostępu do nowoczesnych rozwiązań i usług e-commerce oraz wsparcia specjalistów. Zanim dokonasz wyborów, poznaj najważniejsze funkcje profesjonalnej platformy sklepu internetowego

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań do sprzedaży w sieci jest sklep internetowy w abonamencie – SaaS (ang. Software as a Service), czyli rodzaj oprogramowania, które jest oferowane w postaci usługi. Sprzedawcy, którzy decydują się na taki silnik dla własnego sklepu internetowego, powinni skupić się na wyborze odpowiedniego dostawcy usługi – szczególnie, gdy po raz pierwszy pojawiają się ze swoim biznesem w sieci. Platforma, którą wybiorą, musi posiadać możliwość integracji z wieloma popularnymi usługami.

Na co zwrócić uwagę, wybierając dostawcę własnego sklepu internetowego?

• Prosta w obsłudze platforma

Panel zarządzania sklepem musi być intuicyjny dla każdego użytkownika, niezależnie od tego, czy posiada on umiejętności z zakresu IT. Prosta obsługa to główna zaleta sklepów w abonamencie – dotyczy to zarówno dodawania do panelu sklepu produktów i kategorii, jak i realizacji zamówień od klientów. Menu musi być dostępne w języku polskim (oferuje to większość dostawców sklepów internetowych w Polsce).

• Integracje z popularnymi przewoźnikami

Dobra platforma powinna zapewnić nam możliwość uruchomienia najczęściej wybieranych przez klientów przewoźników, jak Inpost Paczkomat, Inpost Kurier, DPD (mogą być zebrani w jednej usłudze, np. Furgonetka.pl). Rozbudowana oferta opcji dostawy zachęca klientów do finalizacji zakupu w twoim sklepie – mogą wybrać kuriera według własnych preferencji i wygody.

• Integracje z płatnościami online

Upewnij się, że przyszły dostawca twojego sklepu umożliwia uruchomienie najpopularniejszych opcji płatności online – PayU, Przelewy24, Dotpay czy BLIK. Większość kupujących w sieci wybiera taką formę płatności (według raportu „E-Commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” to aż 70%!).

• Dostęp do wsparcia specjalistów

Wybierając dostawcę sklepu internetowego, pamiętaj, że możesz potrzebować wsparcia podczas jego zakładania. Dostęp do pomocy specjalistów na infolinii to ważny atut dostawcy usługi, szczególnie w początkowej fazie działania twojego sklepu. Jeżeli nie miałeś wcześniej do czynienia z IT, wsparcie ekspertów doda ci nie tylko odwagi, ale też przyspieszy pracę i ograniczy stres.

Tip: Zwróć uwagę, czy dostawca sklepu prowadzi serwis z pomocą – publikuje artykuły ze wskazówkami i instrukcjami dotyczącymi konfiguracji oraz obsługi platformy. Często są to także filmy instruktażowe, webinary, materiały szkoleniowe w formie pdf. Dostęp do wiedzy o sklepie daje ci pewność, że firma, od której kupujesz usługę, jest profesjonalna. Masz też możliwość szybkiego uczenia się platformy.

Narzędzia niezbędne dla rozwoju własnego sklepu internetowego

Dla nowego sprzedawcy ważny jest dostęp do nowoczesnych narzędzi i usług e-commerce. Dobrze, jeżeli współpracuje z doświadczonym dostawcą sklepów internetowych, który oferuje je wszystkie w jednym miejscu. Jakie dodatkowe narzędzia e-commerce pomogą ci rozwijać swój biznes w sieci?

• Modyfikacja wyglądu sklepu

Zmiana wyglądu sklepu internetowego, a także możliwość dopasowania go do wymagań swojego biznesu, to ważny aspekt prezentacji marki. Profesjonalny dostawca oprogramowania sklepu zaoferuje ci nie tylko gotowe rozwiązania platformy (np. zakup szat graficznych), ale także możliwość zlecenia indywidualnych projektów graficznych.

• Integracja z marketplace

Za pomocą własnego sklepu internetowego możesz prowadzić sprzedaż w wielu kanałach (omnichannel). Dzięki temu dotrzesz do nowych klientów i zwiększysz zysk. Prezentuj swoje produkty w popularnych marketplace’ach, serwisach aukcyjnych i social mediach, jak Allegro, Empik Marketplace i Facebook Marketplace.

• Księgowość online

Sprawdź, czy twój dostawca umożliwia połączenie sklepu z programem do fakturowania online. Nowoczesna księgowość online ułatwia i przyspiesza obsługę zamówień – za każdym razem, gdy wystawiasz dokumenty sprzedaży, twoje towary są na bieżąco ściągane z magazynu. Po połączeniu sklepu z księgowością online możesz również automatycznie wysyłać klientom faktury.

Jakiego dostawcę sklepu internetowego wybrać?

Zakładając własny sklep internetowy, zwróć uwagę nie tylko na możliwości platformy, ale także, czy dostawca ma do zaoferowania coś więcej niż samo oprogramowanie. Branża e-commerce jest bardzo dynamiczna i wymusza ciągły rozwój twojego sklepu. Wybierz więc partnera z dużym doświadczeniem, który oferuje szeroki zakres usług.

Doświadczony dostawca usługi sklepów SaaS:

• oferuje wszystkie popularne rozwiązania i narzędzia e-commerce, a także usługi, jak: budowanie sklepu, reklama internetowa, integracja z hurtowniami czy narzędzie do zbierania opinii o sklepie;

• jest w stanie wynegocjować niższe stawki u partnerów e-commerce, np. niższe prowizje od płatności przelewem online, dostaw kurierskich czy rabaty na usługi prawne dla sklepów internetowych. Może to pomóc szczególnie nowym sprzedawcom, którzy dopiero zaczynają i nie są jeszcze w stanie sami uzyskać korzystnej oferty;

• daje dostęp do wielu specjalistów z różnych dziedzin e-commerce w jednym miejscu. Korzystając ze wsparcia, możesz zrealizować wiele pomysłów, które pozytywnie wpłyną na rozwój twojego biznesu.