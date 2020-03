W Chinach 5 mln bezrobotnych z powodu koronawirusa

Opublikowane w poniedziałek dane wskazują, że tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy około 5 milionów osób w Chinach straciło pracę w związku z wybuchem nowego koronawirusa w styczniu i lutym

Skok bezrobocia był tylko jednym z kilku opublikowanych w poniedziałek danych, które pokazały, jak poważnie wirus wpłynął na wzrost w drugiej co do wielkości gospodarce świata.

Bruce Pang, szef działu badań makro i strategii w China Renaissance, oczekuje, że zatrudnienie pozostanie priorytetem chińskich władz, nawet jeśli dojdzie do osiągnięcia celu wzrostu PKB na 2020 r.

Narodowe Biuro Statystyki podało, że oficjalna - ale zdaniem CNBC mało wiarygodna - stopa bezrobocia w miastach w lutym wzrosła do 6,2 proc., co jest najwyższym rekordowym wynikiem. To wzrost z 5,3 proc. w styczniu i 5,2 proc. w grudniu.

Dane rządowe wskazują, że na koniec ubiegłego roku w obszarach miejskich było zatrudnionych 442,47 mln ludzi, a według oficjalnych danych co najmniej 4,67 mln osób straciło pracę.

Dane dotyczące bezrobocia w Chinach budziły duże wątpliwości, nawet po tym jak kraj zmienił metodologię z deklaracji pracowniczych na ankietę w 2018 r., aby uchwycić więcej traconych miejsc pracy. Stopa bezrobocia w mieście wahała się w granicach 4–5 proc. w ciągu ostatnich 20 lat.

To sprawia, że skok do 6,2 proc. jest szczególnie zauważalny. Mao Shengyong, rzecznik Krajowego Biura Statystycznego, podkreślił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że stopa bezrobocia prawdopodobnie spadnie w drugiej połowie roku, gdy firmy wznowią pracę.

Wpływ na PKB Chin

Zmniejszenie danych w styczniu i lutym oznacza ujemny wzrost PKB w I kw., Powiedział ekonomista Morgan Stanley Robin Xing, Zhipeng Cai i Jenny Zheng w notatce z poniedziałku.

Bezrobocie prawdopodobnie wzrosło do marca pomimo stopniowego wznowienia produkcji, ponieważ liczba ofert pracy online skurczyła się dalej o 4,6 proc. w pierwszych dwóch tygodniach marca (wobec -9,3 proc. w lutym)” z miesiąca na miesiąc, ocenili.

Dodatkowa presja na gospodarkę związana z rozprzestrzenianiem się wirusa za granicą prawdopodobnie jeszcze bardziej utrudni Chinom osiągnięcie docelowego wzrostu PKB.

za cnbc.com, mw