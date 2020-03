DrukarzeDlaSzpitali! Druk 3D uratuje sytuację?

Akcja #DrukarzeDlaSzpitali to oddolna inicjatywa mająca na celu wsparcie szpitalnych bohaterów walczących na froncie z wirusem SARS-CoV2. W ciągu kilku dni udało się zorganizować grupę entuzjastów druku 3D i profesjonalnych firm, które pro bono chcą drukować środki ochrony dla lekarzy i służb mundurowych

Zaczęło się od pytania na grupie “mamy drukarkę 3D, jak możemy pomóc?”. Po krótkiej dyskusji inicjatorzy akcji, Agata i Błażej Bekier oraz Bartłomiej Jarkiewicz stwierdzili, że drukowanie przyłbic, czyli pełnych osłon na twarz, oraz gogli ma największy sens i szansę powodzenia. Zaczęli pytać w szpitalach, czy jest im to potrzebne i… odpowiedzi przerosły ich najśmielsze oczekiwania. Po niespełna tygodniu mieli blisko 150 zgłoszeń.. Obecnie zapotrzebowanie można zgłosić za pomocą formularza pod linkiem – tam spływają prośby od służb. Posiadają również podobny formularz dla wolontariuszy. Do tej pory do akcjizgłosiło się ponad 150 drukarzy, którzy od wczoraj drukują zaprojektowane przyłbice. Projekt był konsultowany z ratownikami medycznymi, żeby jak najbardziej odpowiadał ich potrzebom.

Inicjatorzy akcji #DrukarzeDlaSzpitali zajmują się m.in. organizacją gumek montażowych i folii ochronnych do przyłbic oraz oczywiście logistyką. Są to niebagatelne wyzwania, szczególnie dla grupy, która po raz pierwszy mierzy się z takimi problemami. Wszystkimi informacjami dzielą się na profilu facebookowym. Tam można śledzić losy akcji i kontaktować się z organizatorami. Starają się odpowiadać na wszystkie wiadomości od razu, choć ze względu na ich ilość, nie zawsze jest to możliwe. Akcję wspomóc można też na stronie Zrzutka, gdzie zbierane są środki na zakup folii i gumek, a także na sfinansowanie transportu.

Akcja #DrukarzeDlaSzpitali to działanie ludzi z ogromnymi sercami. Dzięki solidarności Polaków w tym trudnym czasie uruchomili gigantyczną społeczną fabrykę, której celem jest pomoc w walce z chorobą COVID-19. Wsparcie, które otrzymujemy i które możemy przekazać lekarzom, policjantom czy strażakom, to nie tylko przedmioty, ale i poczucie, że ich praca i to, że codziennie się narażają, są ważne dla naprawdę wielu ludzi w całym kraju. – o akcji mówi jeden z jej pomysłodawców, Bartłomiej Jarkiewicz.

Do akcji masowo dołączają zarówno prywatni właściciele drukarek 3D, jak i przedsiębiorstwa dysponujące drukarkami lub zajmujące się drukiem 3D.

Już teraz działamy, starając się jak możemy złagodzić skutki stanu epidemicznego i wesprzeć nauczycieli oraz rodziców w domach. Nasze materiały do nauczania zdalnego trafiły na stronę Ministerstwa Edukacji, a na firmowym kanale na YouTubie odbywają się e-lekcje na żywo. Gdy tylko dowiedzieliśmy się o akcji Drukarze Dla Szpitali, decyzja była oczywista – przestawiamy nasze drukarki na drukowanie potrzebnych szpitalom “przyłbic” - mówi Karol Górnowicz, prezes firmy Skriware, startupu edukacyjnego wykorzystującego w swoich rozwiązaniach dla szkół m.in. roboty i drukarki 3D.

