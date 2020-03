PKO BP: pierwsze ze 120 aut trafiły już do szpitali

Pierwsze samochody przeznaczone przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego na wsparcie walki z epidemią konorawirusa w Polsce trafiły już do szpitali jednoimiennych, m.in. we Wrocławiu, Łomży, Puławach i Grudziądzu - poinformował PKO BP w poniedziałkowym komunikacie.

Jak wyjaśniono, PKO Leasing i Masterlease przekażą w sumie 100 aut osobowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Sanitarnego a 20 trafi do szpitali jednoimiennych. Pierwsze z aut dotarły już do odpowiednich placówek.

Przekazywane samochody to auta poleasingowe osobowe mające od 2 do 4 lat. Pierwsze trafiły już do Głównego Inspektoratu Sanitarnego i do szpitali, m.in. do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach czy Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

„Dziękuję za wspaniały gest. Przekazane nam samochody będą wykorzystywane w szczególności do transportowania próbek do badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2” - mówi cytowany w komunikacie Jacek Roleder, p.o. dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Zdaniem prezesa PKO Leasing Pawła Pacha w tej trudnej sytuacji biznes powinien wykazywać się odpowiedzialnością.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego, odpowiadając na apel premiera Mateusza Morawieckiego o współpracę i zaangażowanie, realizuje i wspiera szereg działań, zarówno tych mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, jak i ograniczających negatywny wpływ pandemii na polską gospodarkę - zapewnił Pach.

Zgodnie z komunikatem, na przeciwdziałanie epidemii spółki z grupy kapitałowej PKO BP przeznaczyły dotąd ponad 14 mln zł. Sfinansowano wsparcie m.in. szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych, zakup testów, które laboratorium Warsaw Genomics wykona na zlecenie Ministerstwa Zdrowia oraz maseczek przekazanych do Agencji Rezerw Materiałowych.

Ponadto Fundacja PKO Banku Polskiego, we współpracy z Warsaw Genomics, prowadzi powszechną zbiórkę środków na rzecz walki z COVID-19 zachęcając przedsiębiorstwa, instytucje a także osoby prywatne do włączenia się w akcję. Zebrane środki, w całości zostaną przeznaczone na zakup testów wykrywających lub wykluczających obecność wirusa SARS-CoV-2.

Akcję można wesprzeć dokonując przelewu na konto: 47 1020 1068 0000 1002 0172 3014 z tytułem: Wpłata na rzecz walki z COVID-19 lub korzystając z bankowej aplikacji mobilnej IKO z funkcją Pomagaj z nami, wybierając inicjatywę Zdrowie / COVID-19.

Pytania dotyczące możliwości zaangażowania się w działania związane z walką z koronawirusem można kierować do Fundacji PKO Banku Polskiego na adres e-mailowy Fundacja.COVID-19@pkobp.pl

