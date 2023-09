PKO BP rozbudowuje zespoły IT. Szuka pracowników!

PKO Bank Polski rozwija zespoły projektowe IT i prowadzi obecnie 130 rekrutacji na nowe stanowiska. Poszukiwani są: analitycy, architekci, kierownicy projektów i programiści, a także eksperci od hurtowni danych, administratorzy aplikacji czy inżynierowie DevOps.

PKO Bank Polski ma blisko 12 mln klientów, z czego 63 proc. to klienci cyfrowi. Mamy 7,6 mln aktywnych aplikacji IKO, a do 2025 r. zamierzamy wszystkie nasze serwisy udostępnić w kanałach zdalnych. Realizujemy coraz więcej projektów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i jesteśmy na etapie przenoszenia aplikacji mobilnej IKO do chmury. Budujemy najbardziej zaawansowaną analitykę na rynku - nasza platforma MLOps jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w polskim sektorze bankowym. Prowadzimy równocześnie wiele projektów informatycznych, które są bardzo złożone i które ze względu na skalę naszej działalności, mają duży wpływ na rynek - powiedział dyrektor Pionu Rozwoju Aplikacji w PKO BP Piotr Krawczyk.

PKO Bank Polski rozwija zespoły projektowe IT i prowadzi obecnie 130 rekrutacji na nowe stanowiska. Poszukiwani są specjaliści z praktycznie wszystkich obszarów IT: analitycy, architekci, kierownicy projektów i programiści, a także eksperci od hurtowni danych, administratorzy aplikacji czy inżynierowie DevOps. Potrzeba rozbudowania zespołów projektowych wynika z dużej skali ambitnych projektów realizowanych w obszarze technologii, m.in. wykorzystujących Data Science, RPA, Machine Learning czy Artificial Intelligence, podano w materiale.

Obecnie w różnych obszarach banku w zespołach IT pracuje 2300 osób. To multidyscyplinarne zespoły projektowe, łączące kompetencje IT z biznesowymi. W budowaniu aplikacji PKO BP rozwija podejście DevSecOps, które pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa na każdym etapie wdrażania technologii. W codziennej pracy bank wykorzystuje metodykę Agile, tryb pracy małych zespołów, które dobrze się rozumieją i mocno czują odpowiedzialność za produkt. Takie podejście zwiększa efektywność i podnosi komfort pracy, wskazano również.

Bank podkreśla że, skala przedsięwzięć w obszarze IT realizowanych przez bank będzie wzrastała. Strategia PKO BP na lata 2023-2025 zakłada bowiem jeszcze większą koncentrację na wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Zaznacza, że jest atrakcyjnym miejscem pracy dla ekspertów w obszarze technologii. Świadczy o tym wskaźnik rezygnacji (odejść z inicjatywy pracownika) w obszarze IT, który w PKO BP na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy kształtował się na poziomie 7,1 proc., czyli na poziomie znacznie lepszym niż średnia rynkowa.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 431,45 mld zł na koniec 2022 r.

ISBnews/RO

