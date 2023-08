PKO BP pomoże zdobyć „pierwsze mieszkanie”

Konto Mieszkaniowe jest drugim elementem rządowego Programu Pierwsze Mieszkanie. Z oferty mogą skorzystać osoby pomiędzy 13. a 45. rokiem życia, które chcą zacząć systematycznie oszczędzać na swoje pierwsze mieszkanie lub dom. Od dzisiaj Konto Mieszkaniowe można zakładać we wszystkich oddziałach PKO Banku Polskiego, największego banku w Polsce.

Konto Mieszkaniowe to drugi, obok Bezpiecznego kredytu 2 proc. element Programu Pierwsze Mieszkanie. Wnioski o „Bezpieczny kredyt 2 proc.” można składać w oddziałach i agencjach PKO Banku Polskiego już od początku lipca. Teraz jest kolejna możliwość zdobycia „pierwszego mieszkania” – konto mieszkaniowe.

Największy polski bank, PKO BP, wkracza w nowy etap i będzie oferował konto mieszkaniowe – powiedział w czwartek na konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Ten instrument, będący częścią rządowego programu +Pierwsze mieszkanie+ jest w cieniu bezpiecznego kredytu 2 proc., który okazał się ogromnym sukcesem i w przypadku którego spływa tysiąc wniosków dziennie. Dzisiejsza decyzja PKO BP powinna sprawić, że dynamika liczby zakładanych kont wzrośnie – powiedział na konferencji prasowej Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Waldemar Buda podkreślił, że mimo iż jest to produkt prowadzony na zasadach komercyjnych przez bank, do oprocentowania państwo dokłada premię mieszkaniową, równą inflacji, a więc jest to obecnie ponad 10 proc. Jeśli okaże się, że inflacja spadnie zaś ceny mieszkań będą rosły w szybszym tempie, to premia będzie równa temu wskaźnikowi, który okaże się wyższy.

Duża liczba placówek PKO Banku Polskiego daje pewność, że każdy zainteresowany Kontem, będzie mógł otrzymać rzetelne informacje na jego temat. Od początku działania programu założono już 834 konta oszczędnościowe, na których zgromadzono ogółem ponad 1,5 mln zł, a liczby te codziennie rosną – poinformował Waldemar Buda.

Ogromne zainteresowanie „Bezpiecznym kredytem 2 proc.” spowodowało, że postanowiliśmy przyspieszyć wprowadzenie do oferty banku drugiego elementu programu „Pierwsze Mieszkanie”, czyli Konta Mieszkaniowego. Misją i celem PKO Banku Polskiego jest bowiem dostarczanie klientom usług, które odpowiadają na ich bieżące potrzeby. Konto Mieszkaniowe, to kolejne rozwiązanie w obszarze kredytów hipotecznych – po programie Mieszkanie bez wkładu własnego, w które PKO Bank Polski jest zaangażowany – powiedział Dariusz Szwed, wiceprezes PKO Banku Polskiego, kierujący pracami Zarządu.

Konto do końca roku będzie oprocentowane promocyjnie, na 5,35 proc. Nowy produkt będzie dostępny w każdym oddziale, których jest 700.

Zasady Konta Mieszkaniowego

Minimalna wpłata miesięczna – 500 zł (6 tys. zł rocznie), a maksymalna 2 tys. zł (24 tys. zł rocznie). W każdym roku 1 miesiąc wakacji od oszczędzania bez konsekwencji. Możliwe są wpłaty w różnej wysokości. Minimum 11 wpłat w trakcie roku w kwocie co najmniej 500 zł – to gwarancja dodatkowej premii oszczędnościowej od państwa. Brak spełnienia warunku w jednym roku, nie przekreśla możliwości uzyskania premii w kolejnych latach. Konto można założyć od 13 do 45 roku życia. W przypadku zakończenia oszczędzania, na wydanie środków będzie 5 lat – w przypadku, gdy okres oszczędzania zakończył się przed 18 rokiem życia, termin 5 lat biegnie od urodzin. Konto można założyć dla dziecka bez względu na posiadanie prawa własności mieszkania przez rodziców. Ustawa określa warunki i zasady, na jakich można udzielać kredytu.